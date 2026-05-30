『本好きの下剋上』第九章「ヴィルフリートの一日神殿長」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第九章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、6月6日（土）夕方5時30分放送、第九章「ヴィルフリートの一日神殿長」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第九章「ヴィルフリートの一日神殿長」 あらすじ＞
ローゼマインと義兄・ヴィルフリートは一日入れ替え生活を行うことに。城を出れば遊べると思っていたヴィルフリートだが、そう甘くはなかった。
神官長・フェルディナンドと神殿を回る中で、ローゼマインが多くの仕事をこなしていたこと、平民でさえ字が書けることを知り愕然とする。
一方フェルディナンドは、平民の子供にも劣るヴィルフリートは次期領主にふさわしくない、廃嫡にすべきだと領主・ジルヴェスターに進言して……。
＞＞＞第九章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第九章「ヴィルフリートの一日神殿長」 あらすじ＞
ローゼマインと義兄・ヴィルフリートは一日入れ替え生活を行うことに。城を出れば遊べると思っていたヴィルフリートだが、そう甘くはなかった。
神官長・フェルディナンドと神殿を回る中で、ローゼマインが多くの仕事をこなしていたこと、平民でさえ字が書けることを知り愕然とする。
一方フェルディナンドは、平民の子供にも劣るヴィルフリートは次期領主にふさわしくない、廃嫡にすべきだと領主・ジルヴェスターに進言して……。
＞＞＞第九章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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