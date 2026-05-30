大手コンビニチェーン「ローソン」は創業51周年にちなみ、値段はすえ置きで重量を約51%増量するキャンペーン「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を6月2日から4週間にわたって実施することを発表した。

【写真】「もはやミニじゃない」総面積が4倍になる今治ミニタオル

キャンペーンでは計50品を増量

2023年2月からこれまで7回実施している人気キャンペーン「盛りすぎチャレンジ」だが、今回は食料品以外にも「伊澤 やわらかロングタオル」「東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス」「マンダム GATSBY アイスボディぺーパーフィグの香り 2個パック」が増量することに。

ロングタオルの説明文には、

《当社従来品 34cm×100cmと比較して、長さが2倍になって51%増やしました》

ミニタオルの説明文には、

《当社従来品 約25cm×約25cmのミニタオルと比較して、総面積が4倍になって51%以上増やしました》

と記載されていることからSNSでは、

《元々1メートルあるロングタオル2倍の長さや、もはやミニタオルじゃなくなっている今治タオルに、概要見て吹きました》

《盛りすぎチャレンジにタオルあって、長さ増量していて意味わからんすぎて笑った。最高だぜ、ローソン》

とツッコミが入ることに。そこで今回、食料品以外も増量することになった理由を同社の広報部に聞いた。

「ローソンでは、6月に創業51周年を迎えるにあたり、物価高が続く中、“新たなお得さ”と“ワクワクする楽しさ”をご提供したいとの想いのもと、『超ハッピーすぎ チャレンジ！』を開催いたします。本企画で初めて“日用品”を展開し、『伊澤 やわらかロングタオル』『東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス』『マンダム GATSBY アイスボディぺーパーフィグの香り 2個パック』をラインアップするほか、2つの商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ！」や、従来品より味わいを濃くした「濃すぎチャレンジ」など、あわせて計50品を発売いたします」

今回3商品を増量キャンペーンに選んだ理由は、

「本格的な夏シーズンを迎えるにあたり、汗を拭いたり、制汗シートを使用するシーンも増えることが想定されます。使用頻度が高まる“タオル（ミニタオル）”や “ボディペーパー”において、『盛りすぎチャレンジ！』商品を展開することで、新たなお得さやワクワクする楽しさをご提供したいと考え、今回、3商品を発売させていただきます」

そして増量するメリットをこう続ける。

「従来品より長さを長くした『伊澤 やわらかロングタオル』や、総面積を4倍にした『東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス』は、タオルで“拭けるスペース”が広がるとともに、首からかけたり、物を包んだりなど、お客様の利用用途にあわせてご利用いただける商品です。また、『ママンダム GATSBY アイスボディぺーパーフィグの香り 2個パック』は、お値段そのままで2個入のため、オトクさを感じていただける商品です」

今後のキャンペーンでほかの日用品を増量する予定は現段階ではないというが、

「今後も、食品以外のカテゴリーにおいても、オトクさとワクワクを感じていただける“盛りすぎチャレンジ！”商品の展開を検討してまいります」

と、今後のキャンペーンも期待できるコメントを寄せてくれた。物価高で値上げが相次いでいるだけに、庶民の味方である増量キャンペーンはこれからも続けてほしい！