アイドルとシンガー・ソングライターのハイブリッド“アイドルソングライター”香野子が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】S字にくねっ、美脚どーん！オトナの香りムンムン

2022年末で活動を終了したアイドルグループ・鶯籠（とりかご）ではPINOCO名義で活動。芸名を香野子に変えて以降では同誌に登場するのは初めてとなった。



自身のインスタグラムにも画像を掲載。肩ひもなしのバンドゥタイプの衣装でこぼれそう…というか、ちょっぴりハミ出しているショット、ぴったりカットソーのボタン2つ外しで、こちらも危うい姿などを披露している。撮影そのものも約5年ぶりで「とっても可愛く撮っていただきましたので是非ゲットしてね!!コンビニで見かけるたびに買い足してね!!♡」とファンにおねだりした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。約6年ぶりの同誌登場で、“転生”して以降では初めて。「以前の私を知っている方には、時を経て、今の私だからこそ出せる、大人の女性らしい雰囲気を感じてもらえたらうれしいですね」とアピールしていた。



同号は七瀬ななが表紙＆巻頭を担当。山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣も登場している。



（よろず～ニュース編集部）