Bリーグベストディフェンダー賞は長崎ヴェルカの馬場雄大…2年ぶり2度目の受賞

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、ベストディフェンダー賞に長崎ヴェルカの馬場雄大が選出された。

30歳の馬場は、196センチ91キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2017－18シーズンにアルバルク東京でBリーグデビューを果たし、海外リーグを経て2023－24シーズンに長崎へ加入した。所属3年目の今シーズンは、B1リーグ戦全60試合に先発出場し、1試合平均27分49秒のプレータイムで12.3得点、3.9リバウンド、3.2アシスト、1.7スティール、0.5ブロックを記録した。

ブロック、スティールで個人タイトル獲得とはならなかったものの、リーグトップクラスの機動力を武器に、シーズンを通して相手の攻撃の起点を潰すディフェンダーとして存在感を発揮。今シーズンB1最高勝率をマークした長崎を支える活躍を見せ、選手、ヘッドコーチ、メディアの投票により、2023－24シーズン以来2年ぶり2度目となるベストディフェンダー賞に輝いた。

◆▼歴代ベストディフェンダー賞

2025-26 馬場雄大（長崎）



2024-25 原修太（千葉J）



2023-24 馬場雄大（長崎）



2022-23 原修太（千葉J）



2021-22 藤井祐眞（川崎）



2020-21 藤井祐眞（川崎）



2019-20 藤井祐眞（川崎）



2018-19 遠藤祐亮（宇都宮）



2017-18 橋本竜馬（三河）



2016-17 遠藤祐亮（栃木）





【動画】「B.LEAGUE AWARDSHOW 2025-26」ライブ配信映像