かまいたち・濱家隆一（42）が28日配信のTELESA新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」に出演。意外な秘密を明かした。

昔から親交がある女優・黒谷友香とアウトドアの話になり、「バーベキューも好きなんですよ」などとアピール。だが、「僕、免許持ってないんですよ」と告白した。

「え、車の？取ったら？」と反応した黒谷に、「取りたい…。今のダサかったわあ…」と自白を恥じ入った。「取る機会なかったん？」には「それもカッコ悪いから言いたくない…。こんなん一番知られたくないんですけど、友ネエには」とためらいつつ、語り始めた。

28歳の時に教習所に通い始め、「当時女性はオートマ、男性はミッションみたいな時代やったから」とミッション免許取得を目指したという。「僕、何でも小器用にするんですけど…ほんまに理解できなくて。毎回ハンコを押してもらうんですけど納得できてない、理解できてないのにハンコだけが溜まっていった」と回想した。

そしていよいよ「次回、外出ます」と告げられた時に、「怖くなって行かんようになった」と吐露。「え、何それ…」と黒谷を驚かせた。「ネットで調べたとしても、実際何回やっても分からん。オートマにしとけばよかったんですけど。オートマに1回乗せられたときはめっちゃうまいこといったんですけど、ミッションだけは…」と振り返った。

黒谷は「私もマニュアル免許。初めてマニュアル免許取って運転したの、軽トラ」と男前にアピール。うらやましがる濱家に「もう一回取りに行ったらええねん！」と、アウトドアを極めるためにも、濱家に免許取得を勧めていた。