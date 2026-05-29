猫が『飼い主の体に乗ろうとする』ときの理由4つ

1.安心できる存在だと感じている

猫は警戒心の強い動物ですが、信頼している相手には自分から体を預けることがあります。飼い主の体の上に乗る行動も、「ここなら安心できる」と感じているサインのひとつです。

特に、丸くなって眠ったり、喉を鳴らしながらくつろいだりしている場合は、リラックスしている可能性が高いでしょう。飼い主の匂いや体温のあたたかさに幸せを感じている猫も少なくありません。

普段はあまり甘えない猫でも、眠い時や不安を感じた時だけ近づいてくることがあります。無理に動かそうとせず落ち着ける時間を作ってあげることが大切です。

2.暖かい場所を求めている

猫は暖かい環境を好む傾向があります。特に人の体は適度に熱を持っているため、寒い時期には暖を取ろうとして乗ってくることがあるのです。

お腹や太もも、胸の上などに乗りたがるのは、体温を感じやすい場所だからとも言われています。冬になると急に“密着度”が上がる猫も珍しくありません。

ただし、室温が低すぎる場合は、猫が必要以上に人へ密着しようとすることもあります。猫用ベッドや毛布などを活用しながら快適に過ごせる環境を整えてあげましょう。

3.甘えたい気持ちを表現している

乗ってきたあとに前足でふみふみしたり、顔を押しつけるようにくっついてきたりする場合は、猫の甘えたい気持ちが高まっている可能性があります。

これは子猫時代、母猫に対して行っていた行動の名残とも考えられています。安心したい時や、飼い主と触れ合いたい時に見られやすい仕草です。

帰宅直後や、飼い主が座って一息ついているタイミングに乗ってくる猫も多く見られます。短時間でも優しく撫でたり声をかけたりすることで満足度が高まるでしょう。

4.自分の存在をアピールしている

猫には、自分の匂いを付けることで安心するという習性があります。飼い主の体に乗る行動も、「自分にとって大切な存在」と認識している表れのひとつとされているのです。

特に、多頭飼育の家庭では、ほかの猫より先に飼い主を確保しようとするような様子が見られることもあります。ほかの猫が近づくと割り込むように乗ってくる場合は、その傾向があるかもしれません。

ただし、強い独占欲というよりは、安心感を得たい気持ちが背景にあるケースも多いものです。猫同士の関係性にも配慮しながら、それぞれがリラックスできる場所を用意してあげると安心しやすくなります。

乗る場所から読み取れる心理や上手な接し方

猫がどこに乗るかによって、ある程度の心理を読み取れることがあります。たとえば、膝の上はリラックスしたい時に選ばれやすく、胸やお腹の上は鼓動や呼吸を感じながら安心したい時に好まれる傾向があります。

また、肩や背中付近に乗る猫は、高い場所を好む習性が関係している場合もあるでしょう。飼い主の近くにいながら周囲を見渡せるため、より安心しやすいのかもしれません。

猫が体の上に乗る時は、基本的には安心して過ごしている状態と考えられます。嫌がっていない様子なら、優しく撫でたり静かに見守ったりすると良いでしょう。

ただし、長時間同じ姿勢が続くと飼い主の体に負担がかかるので、猫が落ち着いているタイミングでそっと移動しましょう。

まとめ

猫が飼い主の体に乗る行動には、安心感や甘え、暖を求める気持ちなど、さまざまな理由があると考えられます。乗る場所によって心理が異なる場合もあるため、愛猫の様子を観察することで気持ちを理解しやすくなるでしょう。

猫が満足そうにしている一方で、人間にとっては身動きが取れず体の負担になることもありますが、無理にやめさせず、そっと移動するなどして対処しましょう。

猫が安心して過ごせる距離感を大切にしながら接していくことが良い関係づくりにつながります。