『脳汁横丁2026』いよいよ秋葉原で開幕！ 脳汁をテーマにした体験型フードフェス
脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026』が、5月29日から3日間開催する。
先立って28日には先行体験会が行われ、クリエイターたちが個性を爆発させたフードを提供する「脳汁屋台」や、脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」、光と音の脳汁空間を飾る「脳汁ギャル神社」など、ユニークでここでしか味わえない空間が公開された。
『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が展開する「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベント。
自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みだ。
第6弾となる今回の「脳汁横丁2026」のコンセプトは、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭（ほうのうさい）」。
光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」となっている。
自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージ！この週末は『脳汁横丁2026』で非日常に浸ってみては。
開催日程
2026年5月29日(金)〜5月31日(日)
営業時間
11:00〜20:00
開催場所
ベルサール秋葉原
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F
脳汁横丁2026
https://noujiruyokocho.com/
先立って28日には先行体験会が行われ、クリエイターたちが個性を爆発させたフードを提供する「脳汁屋台」や、脳汁横丁2026を象徴する「巨大脳みそバルーン」、光と音の脳汁空間を飾る「脳汁ギャル神社」など、ユニークでここでしか味わえない空間が公開された。
『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が展開する「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベント。
自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みだ。
第6弾となる今回の「脳汁横丁2026」のコンセプトは、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭（ほうのうさい）」。
光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボレーションした体験型フードやドリンク、アーティスト・DJによるライブステージなど、脳汁をテーマとした数々のコンテンツを楽しめる「体験型フードフェス」となっている。
自分らしさを肯定し、脳がよろこぶ刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージ！この週末は『脳汁横丁2026』で非日常に浸ってみては。
開催日程
2026年5月29日(金)〜5月31日(日)
営業時間
11:00〜20:00
開催場所
ベルサール秋葉原
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F
脳汁横丁2026
https://noujiruyokocho.com/