ME:I・MOMONA、親戚が“紅白”出場歌手だった「おばが結婚して親戚に…」
ガールズグループのME:IのMOMONAが28日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後8：54）に出演。親戚が”紅白”出場歌手であることを明かした。
【写真】名曲「香水」で大ブレイク…紅白歌合戦にも出場した瑛人のプロフィール
この日、神奈川県出身者として番組に出演したMOMONA。MCの田中裕二（爆笑問題）が「同じ神奈川県出身であるミュージシャンの方がご親戚と聞きました」と尋ねると、「そうなんです」と語り、2020年の『第71回NHK紅白歌合戦』に出場したシンガーソングライターの瑛人が親戚だと明かした。
ただ「香水がヒットしたときは他人だったんですけど、おばが結婚して親戚になって…」と告白。自身にとっては「おじ」にあたると語り、共演者を驚かせた。
【写真】名曲「香水」で大ブレイク…紅白歌合戦にも出場した瑛人のプロフィール
この日、神奈川県出身者として番組に出演したMOMONA。MCの田中裕二（爆笑問題）が「同じ神奈川県出身であるミュージシャンの方がご親戚と聞きました」と尋ねると、「そうなんです」と語り、2020年の『第71回NHK紅白歌合戦』に出場したシンガーソングライターの瑛人が親戚だと明かした。
ただ「香水がヒットしたときは他人だったんですけど、おばが結婚して親戚になって…」と告白。自身にとっては「おじ」にあたると語り、共演者を驚かせた。