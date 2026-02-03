ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日、4日目を迎える。「超イイ値」担当の岡田光広記者は吉田裕平（29＝愛知）に期待した。

ゴールデンウイークの深谷知博から受け継いだ52号機は前検から複勝率に準ずる伸び方。ただターン足を思ったように強化できず、初戦のイン逃げ以降は歯がゆい成績が続いている。

3日目は意を決してペラをフルモデルチェンジ。

「どんな調整をしてもスリット足はいい。でもやっぱりターン回りが…。1マークもうまく交差旋回できたと思ったのに、横に流れた。チグハグな足ですね」

現在27位タイ。予選突破へは最低でも2走16点が必要。残す艇番は6と4だ。

「瓜生さんみたいにパンチのある伸びではないけど、ダッシュ向きではあると思う。調整を合わせたい」

ピット内では初日、2日目の水神祭ラッシュを、遠目から温かく見守る姿が印象的だった。

「まだ3年もたってないけど、僕もあの立場だったんだな〜、時代は変わったな〜って思いながら見ていた。ワニ（鰐部）が決めたら一緒に飛び込むつもり。その前に、自分はもう一皮むけないといけない」

23年10月の蒲郡ダービーではSG初陣で早々の水神祭。その勢いで初準優→初優出を決め、最後も確定板入り（3着）を果たした。24年11月には丸亀72周年でG1初制覇。昨年8月の若松メモリアルでは2度目のSG優出。一歩先にはSG初制覇しかない。まずは第一関門突破に完全集中だ。

【岡田の買い目】4Rは池田との愛知ワンツー＜2＞＝＜6＞が理想型。9Rは4カド引いて縦横無尽に。＜4＞＝＜2＞、＜4＞＜5＞、＜4＞＜6＞。

◇岡田 光広（おかだ・みつひろ）1976年（昭51）3月14日生まれ、愛知県豊川市在住の50歳。アーバンベアはさすがに見ないが、キツネやタヌキとの遭遇は日常的。