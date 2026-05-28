DFハーフナー・ニッキがベルギー1部へ移籍！ 今季2位のユニオン・サン・ジロワーズと3年契約締結
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー1部）は28日、DFハーフナー・ニッキを2029年までの契約で獲得したことを発表した。
父に名古屋グランパスなどで活躍したハーフナー・ディド氏、兄に元日本代表のハーフナー・マイク氏を持つハーフナー・ニッキは現在31歳。、2016年に名古屋グランパスからSVホルン（オーストリア）に移籍して以降、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）やトゥーン（スイス）などでプレー。2023年夏にSVリート（オーストリア）ヘ移籍すると、主力選手として2024−25シーズンにはクラブの1部昇格に貢献した。
今シーズンは1部を戦い抜き、リーグ戦の欠場は出場停止の1試合のみと31試合出場で2ゴール2アシストを記録。チームをオーストリア・ブンデスリーガ・グループBの1位でシーズンを終えていた。
SVリートとの現行契約が今シーズン限りで契約満了となるなか、新天地は今季のジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）を2位で終えたユニオン・サン・ジロワーズに決定。欧州でキャリアを積み上げた大型DFが、さらなるステップアップを果たすことになった。
父に名古屋グランパスなどで活躍したハーフナー・ディド氏、兄に元日本代表のハーフナー・マイク氏を持つハーフナー・ニッキは現在31歳。、2016年に名古屋グランパスからSVホルン（オーストリア）に移籍して以降、ヌーシャテル・ザマックス（スイス）やトゥーン（スイス）などでプレー。2023年夏にSVリート（オーストリア）ヘ移籍すると、主力選手として2024−25シーズンにはクラブの1部昇格に貢献した。
SVリートとの現行契約が今シーズン限りで契約満了となるなか、新天地は今季のジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）を2位で終えたユニオン・サン・ジロワーズに決定。欧州でキャリアを積み上げた大型DFが、さらなるステップアップを果たすことになった。
【動画】ユニオン・サン・ジロワーズがハーフナー・ニッキの獲得を発表
Our first “delivery” has arrived already. A towering Japanese defender with Dutch roots. 🤗— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 28, 2026
Nikki Havenaar est Unioniste. Bienvenue, Nikki ! pic.twitter.com/aBqFMJs4my