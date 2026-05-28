なにわ男子、来週の『ＳＴＡＲ』で最新曲＆代表曲披露！ 浜野謙太＆後藤真希にすとぷりも
6月4日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、なにわ男子が登場し、最新アルバム曲と代表曲を披露する。また、同日が結成10周年記念日にあたるすとぷりはSPメドレーをパフォーマンス。浜野謙太＆後藤真希はドラマ『銀河の一票』主題歌で異色コラボする。
【写真】なにわ男子が「Myojo」7月号表紙に デビュー5周年イヤーの現在地！
なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバムのリード曲「Celebrate」、さらに関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンス。
浜野謙太と後藤真希は、作曲家・坂東祐大が手掛けたメインテーマをベースに、浜野自身が作詞を担当した連続ドラマ『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系）の主題歌「おーへい」を披露する。平成のJ−POPをほうふつとさせる明るく元気なファンクチューンだ。
放送日の6月4日は、2.5次元アイドル・すとぷりが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し、「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露する。
AIは連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の主題歌「It’s You」を披露。
Little Glee Monsterは日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の挿入歌「一輪」をパフォーマンス。さらに、MCの上垣皓太朗アナとタッグを組むSTARナビゲーターにかれんが就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。
【写真】なにわ男子が「Myojo」7月号表紙に デビュー5周年イヤーの現在地！
なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバムのリード曲「Celebrate」、さらに関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンス。
放送日の6月4日は、2.5次元アイドル・すとぷりが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し、「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露する。
AIは連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の主題歌「It’s You」を披露。
Little Glee Monsterは日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の挿入歌「一輪」をパフォーマンス。さらに、MCの上垣皓太朗アナとタッグを組むSTARナビゲーターにかれんが就任する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。