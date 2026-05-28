U20アジア杯予選の組合せ決定!! 日本はイエメン、ホスト国のカンボジア、クウェートと激突
アジアサッカー連盟(AFC)は28日、8月25日から9月6日にかけて行われるAFC U20アジアカップ予選の組合せ抽選会を行った。U-19日本代表は来年の本大会とU-20ワールドカップ出場に向けて、カンボジアでイエメン、カンボジア、クウェートと対戦することが決まった。
U20アジア杯予選は来年行われるウズベキスタンU-20ワールドカップの1次予選にあたる大会。実力差の離れた対戦を減らすため、今大会から「予選フェーズ」と「育成フェーズ」に分割された。日本など4チーム×8組で構成される予選フェーズでは各組首位の8チームと、2位のうち成績上位7チームの合計15チームが、来年に中国で開催されるU20アジア杯出場権を獲得する。中国はホスト国として本大会出場が決定している。
予選フェーズ各組最下位のうち成績下位6チームは育成フェーズに降格となる。4チーム×3組の育成フェーズ出場チームは本大会出場資格がなく、各組2位以上が次回予選の予選フェーズへ昇格する。
山口智監督が率いる日本はU20アジア杯で2回大会連続ベスト4に終わっており、前回のU-20W杯はベスト16だった。4大会ぶりのアジア制覇と5大会連続のU-20W杯出場に向けて、まずはカンボジアでU20アジア杯予選を実施。クウェート、カンボジア、イエメンの順で対戦する。
以下、 U20アジアカップ予選の組合せ
※=各組の集中開催国
【予選フェーズ】
▽A組
韓国
キルギス※
フィリピン
レバノン
▽B組
ウズベキスタン※
シリア
インド
バングラデシュ
▽C組
イラン
ベトナム※
北朝鮮
パレスチナ
▽D組
ヨルダン
タジキスタン
バーレーン※
アフガニスタン
▽E組
サウジアラビア
カタール※
オマーン
香港
▽F組
イラク
タイ※
UAE
トルクメニスタン
▽G組
日本
イエメン
カンボジア※
クウェート
▽H組
オーストラリア
インドネシア
マレーシア
ラオス※
【育成フェーズ】
▽I組
モンゴル※
グアム
ネパール
北マリアナ諸島
▽J組
台湾
シンガポール
ブータン※
マカオ
▽K組
ミャンマー※
モルディブ
ブルネイ
スリランカ
U20アジア杯予選は来年行われるウズベキスタンU-20ワールドカップの1次予選にあたる大会。実力差の離れた対戦を減らすため、今大会から「予選フェーズ」と「育成フェーズ」に分割された。日本など4チーム×8組で構成される予選フェーズでは各組首位の8チームと、2位のうち成績上位7チームの合計15チームが、来年に中国で開催されるU20アジア杯出場権を獲得する。中国はホスト国として本大会出場が決定している。
山口智監督が率いる日本はU20アジア杯で2回大会連続ベスト4に終わっており、前回のU-20W杯はベスト16だった。4大会ぶりのアジア制覇と5大会連続のU-20W杯出場に向けて、まずはカンボジアでU20アジア杯予選を実施。クウェート、カンボジア、イエメンの順で対戦する。
以下、 U20アジアカップ予選の組合せ
※=各組の集中開催国
【予選フェーズ】
▽A組
韓国
キルギス※
フィリピン
レバノン
▽B組
ウズベキスタン※
シリア
インド
バングラデシュ
▽C組
イラン
ベトナム※
北朝鮮
パレスチナ
▽D組
ヨルダン
タジキスタン
バーレーン※
アフガニスタン
▽E組
サウジアラビア
カタール※
オマーン
香港
▽F組
イラク
タイ※
UAE
トルクメニスタン
▽G組
日本
イエメン
カンボジア※
クウェート
▽H組
オーストラリア
インドネシア
マレーシア
ラオス※
【育成フェーズ】
▽I組
モンゴル※
グアム
ネパール
北マリアナ諸島
▽J組
台湾
シンガポール
ブータン※
マカオ
▽K組
ミャンマー※
モルディブ
ブルネイ
スリランカ