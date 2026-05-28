北海道産クラフトジン×食用花、アイヌ語で感謝の一杯！ グランベルホテルズ＆リゾーツ「開業20周年限定オリジナルメニュー」

記事ポイント グランベルホテルズ＆リゾーツが開業20周年を記念し、2026年6月1日から全12施設で限定オリジナルメニューの提供を開始します北海道・宮城・東京・大阪・京都・スリランカの各施設の料理長が地域食材と高級食材を組み合わせた一品・一杯を用意していますアイヌ語で「ありがとう」を意味する北海道産クラフトジンカクテル「イヤイライケレ」など、土地の文化に根ざした個性的なメニューが揃います グランベルホテルズ＆リゾーツが開業20周年を記念し、2026年6月1日から全12施設で限定オリジナルメニューの提供を開始します北海道・宮城・東京・大阪・京都・スリランカの各施設の料理長が地域食材と高級食材を組み合わせた一品・一杯を用意していますアイヌ語で「ありがとう」を意味する北海道産クラフトジンカクテル「イヤイライケレ」など、土地の文化に根ざした個性的なメニューが揃います

2006年の誕生から20周年を迎えたグランベルホテルズ＆リゾーツが、記念の限定オリジナルメニューを2026年6月1日より提供します。

北海道・宮城・東京・大阪・京都・スリランカにまたがる12施設が舞台で、各地の食材と20年分の調理技法が一皿・一杯に凝縮されています。

グランベルホテルズ＆リゾーツ「開業20周年限定オリジナルメニュー」





提供期間：2026年6月1日（月）〜2027年1月22日（金）対象施設：全12施設（北海道・宮城・東京・大阪・京都・スリランカ）提供内容：各施設オリジナルの限定料理・ドリンク

グランベルホテルズ＆リゾーツは2026年4月に開業20周年を迎え、その節目を記念した限定オリジナルメニューを全12施設で展開します。

A5黒毛和牛・天使の海老・ホタテなどの高級食材を用いた和洋折衷のコース料理をはじめ、各地の食文化を体現する一品が揃います。

提供期間は2027年1月22日までと約8か月にわたり、長期の旅行計画にも対応できる期間設定になっています。

各施設の料理長が20年間のホテル運営で培った調理技法と、その土地ならではの厳選食材を組み合わせて開発したメニューで、国内10施設に加えてスリランカのルグラン・ゴールとコロンボグランベルホテルでも同内容が提供されます。

対象12施設

提供対象となる12施設は6つのエリアに分布しています。

北海道エリアは定山渓ビューホテルと札幌ホテル by グランベルの2施設、宮城エリアはホテル瑞鳳・ホテル瑞鳳 迎賓館 櫻離宮・秋保グランドホテルの3施設です。

東京エリアは新宿グランベルホテルと赤羽ホリックホテル、大阪エリアは大阪グランベルホテルと梅田ホリックホテル、京都エリアは京都グランベルホテルが対象となります。

海外ではスリランカのルグラン・ゴールとコロンボグランベルホテルの2施設でも同じく限定メニューが提供されます。

注目メニュー：イヤイライケレ（札幌ホテル by グランベル）





青いバックライトに照らされたバーカウンターで、ロックグラスに注がれた花飾り付きのカクテルが「イヤイライケレ」（1,400円・税込）です。

食用花を閉じ込めた氷に北海道産クラフトジンをトニックウォーターまたはソーダで割ったショートカクテルで、札幌ホテル by グランベルの「北海道バル＆バー ムーンライト」にて提供されます。

クラフトジンは4種類の中から選ぶことができます。

メニュー名「イヤイライケレ」はアイヌ語で「ありがとう」を意味し、20周年という節目への感謝の思いを込めたネーミングになっています。

北海道の自然に由来する食用花と地場のクラフトジンを掛け合わせた、この施設でしか味わえない一杯です。

各施設の限定ドリンクメニュー

カクテルや特製ドリンクが各施設の個性を映した内容で揃います。

透明な炭酸ベースに桜の花びら模様のピンクアイスボールを浮かべたカクテル、液面に金箔をひとひら浮かべたマティーニ、夜景を背にミントを添えたオレンジ色のマティーニなど、見た目の華やかさにも力を入れた仕上がりです。





クープグラスの透明な炭酸液の中に、桜の花びら模様が描かれたピンクの球形アイスボールが浮かぶカクテルです。

氷が溶けるにつれてドリンクの表情が変化していく仕様になっています。





マティーニグラスに注がれた透明なカクテルの液面に、金箔がひとひら浮かんでいます。

20周年という特別な節目にふさわしい格調ある一杯です。





丸みを帯びたグラスに注がれた乳白色のカクテルは、リムに赤いバラの飾りが添えられています。

黒を背景にした白と赤のコントラストが際立つ、ホテルバーならではのスタジオライクな一杯です。





コリンズグラスに注がれた黄金色のハイボール系カクテルには、柑橘のスライスが添えられています。

バーカウンターを背景にした鮮やかな色合いが目を引く一杯です。





夜景を背景に置かれたオレンジ色のマティーニグラスには、ミントの葉が一枝添えられています。

ホテルの高層フロアから見下ろす夜の街の灯りと鮮やかなオレンジが重なる、夜のバータイムを象徴する一杯です。





木目テーブルに置かれた赤橙色のアイスドリンクは、氷と金属マドラーが入ったロンググラスで提供されます。

昼のラウンジタイムにも映える鮮やかな色合いの一杯です。

20周年記念デザートプレート

ドリンクに加え、節目の年を祝うデザートも各施設で用意されています。

料理長が食材の組み合わせと盛り付けの両面にこだわった一皿で、旅先での特別なひとときや記念日のお祝いに対応した内容です。





白い皿に盛られた記念デザートプレートは、「20th」の文字が記されたチョコレートケーキを中心に、バニラアイス・ベリー・ナッツ・ラズベリーソースが添えられた構成です。

誕生日や記念日のサプライズ演出としても活用できる一皿となっています。





高背グラスの頂上に抹茶アイスをのせた多層構成のパフェは、グラスの側面から抹茶ゼリー・あんこ・きなこクッキーの各層が透けて見える仕上がりです。

和の食材を重ねたスタイルが、京都や各施設の地域性と重なる一品となっています。

アイヌ語でネーミングされた北海道産クラフトジンのカクテルや金箔をあしらったマティーニ、「20th」の文字入りチョコレートケーキなど、グランベルホテルズ＆リゾーツの20年分の調理技法と各地の食材が一体となった限定メニューが、2026年6月1日から2027年1月22日まで全12施設で提供されます。

国内の宿泊旅行はもちろん、スリランカ2施設での海外ステイにも対応した期間設定で、旅のシーンや記念日に合わせて施設を選べる内容となっています。

グランベルホテルズ＆リゾーツ「開業20周年限定オリジナルメニュー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 提供期間中にメニューの内容や期間が変わることはありますか？

A. 各企画の期間・内容は予告なく変更される場合があります。

最新情報はグランベルホテルズ＆リゾーツの公式サイトに掲載されます。

Q. 「イヤイライケレ」に使われるクラフトジンの種類は何ですか？

A. 北海道産クラフトジン4種類の中から選ぶことができます。

割り材はトニックウォーターとソーダの2種類が用意されています。

Q. 限定メニューはスリランカの施設でも同じ内容ですか？

A. スリランカのルグラン・ゴールとコロンボグランベルホテルも対象施設に含まれますが、各施設の料理長がその土地の食材を用いて独自に開発したメニューのため、内容は施設ごとに異なります。

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