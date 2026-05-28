◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー初優勝を狙うプロ3年目の吉沢柚月（22＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回った。ホールアウト時点で首位と4打差の4位につけた。

「今日は3連続バーディーから始まって、アウトの方がインよりは楽かなと思っていたのでアウトで貯金をつくろうと思っていた。それがうまくできた」

1番で8メートル、2番で4メートル、3番は1メートルを沈めて3連続バーディー発進。8番でも2・5のバーディーパットを決めた。

3〜4メートルのパーパットが残るピンチも2〜3回あったが、きっちり入れてしのぎ「流れを切らさずに行けた」と胸を張った。

QTランク76位で出場機会が限られる状況で開幕を迎えながら、ここまで出場した5試合は全て予選を通過。メルセデスランク46位で第1回リランキング後の出場権をほぼ手中にしている。今後はシード獲得が目標になる。

そのためにも「トップ10の壁」を打破したい。ここまで20位以内はツアー通算10回もあるのになぜか10位以内が1度もない。不思議な現象の原因について自身は「最終日にパットを決め切れないので、流れをつくれず伸ばせない」と分析している。

今大会こそは好調なパットを武器にトップ10入り、さらにはツアー初優勝を果たしたいのが本音だが「欲を出してスコアが出るタイプではないので、1打に集中します」と堅実に1打を積み重ねていくつもりだ。