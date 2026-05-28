＜他のパパに緊張＞男性が苦手なのに会話はハードルが高い！疲れないで済む方法は？
子どもが成長すると、学校や公園、習い事などを通して保護者同士の関わりも増えていくのではないでしょうか。ママ同士のつき合いに悩む人は少なくありませんが、ときには「他の子のパパ」との関わりに戸惑うこともあるようです。
『最近仲良くなったパパがいます。会えば他愛もないことを話すのですが、私にはパパと話すのはハードルが高いです。子ども同士が仲良しなので会えば話すのですが、会ったあとは立てないほど疲れてしまいます。あちらもかなり気をつかってくれているのがわかるので、こんな風に思ってしまうのも罪悪感があります』
『だから男子とは極力避けて生きてきたのだけど、避けて通れぬ他の子のパパ……』
子ども同士が仲良しである以上、完全に関わりを避けることも難しい状況のようです。この悩みに、さまざまなコメントが寄せられました。
男性が苦手ならムリに仲良くする必要はない
『他の子のパパとも話す機会はあるけれど、子どもや奥さんの話だけを振っておけばいい。会社の同僚と雑談するくらいの感覚でいいと思う』
『よその旦那さんと親しくはならないよ。挨拶程度。公園で会ってもママ友みたいに立ち話はしない』
子どもの友だちの親とはいえ、ムリに親しい関係になる必要はないという考え方です。しかし投稿者さんは、「何か話さないと！」とプレッシャーがかかり、会うとつい長く話してしまうと言います。「話すのは大体30分くらいで、最長1時間くらい。他のママたちがきてくれたら分散されるのですが、息子とパパの子が仲良しでよく遊ぶので……」と避けられない様子を語ります。
『立ち話30〜60分？ ママ同士でもそんなに話さないよ。挨拶程度でいいでしょう』
『立ち話を頑張るより、子どもの側にいてあげた方がいいと思う』
むしろ投稿者さんは頑張りすぎていたようです。
挨拶、相づち、子どもに話しかけるだけで十分
また、会話の内容を深く考えなくてもよいというアドバイスも寄せられていました。
『自分から話題を振ろうとしなくてもいい。挨拶だけして、あとは相手が話してきたら相づちを打つくらいで十分』
『「へえ」「そうなんですね」「いいですね」くらいの相づちで大丈夫』
投稿者さんは「それだけだと失礼に思われないか」と不安に感じていましたが、こんな声もありました。
『「今日も寒いですね」で終わって大丈夫。仕事ではないのだから会話を続けなくていいよ』
『子どもに話しかける形にすれば自然だと思う』
親同士の会話よりも、子どもを中心にした関わりの方が気楽だというママたちです。
気をつかいすぎなくて大丈夫！
投稿者さんのように「うまく会話をしなければ」と思うほど、気疲れしてしまうこともあるのかもしれません。そこまでする必要はないとの指摘もありました。
『サービス精神があって気づかいで疲れてしまうタイプなのだと思う』
『パパ友でもママ友でも、「話さないと」と構えて話さないといけない関係ではない。会ったら挨拶して、あとは自然体でいいと思う』
子ども同士が仲良しだと、親同士も関係をうまく保たなければと考えてしまうことがあります。しかし親と子の人間関係は別ものでしょう。ママたちのコメントからは、会話を広げなくても問題はないという考え方が伝わってきました。
あくまで子どもを通した関係
たしかに相手がママではなくパパとなると、どう接したらよいのか戸惑うこともあるでしょう。投稿者さんは男性が苦手という背景もあるので、よりハードルが高くなりそうです。だからこそ気をつかって距離を縮めようとは考えず、なるべく自然体でいられたらいいですよね。
おそらく相手のパパも会話を続けたいと思っているわけではないでしょう。挨拶を交わし、あとは子どもたちを見守る。それだけで十分ではないでしょうか。お互いにムリをしない関わり方を見つけることが、長く続くママ友、パパ友関係のコツなのかもしれませんね。