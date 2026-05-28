材料を切って混ぜるだけ！お酒もごはんも進む万能おつまみ「韓国風明太子和え」
気温も湿度も少しずつ上がり、食欲が落ちたり、キッチンに立つのが億劫になったりする季節に。できるだけ手軽に作れて、満足感のあるおつまみがあると助かりますよね。そこでぐっちさん（@gucci.tckb）に、明太子を使った簡単やみつきレシピを教えていただきました！ピリ辛でコクのある味わいに、お酒もごはんもどんどん進みますよ。
こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。みなさま、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
僕は自宅のテラスでBBQをする予定だったのですが、その日だけまさかの雨。すでに材料も買っていたので、急きょ室内焼肉パーティーに変更しました。
やってみて気づいたのは、室内焼肉のラクさ。
準備も片付けもスムーズで、天候に左右されない快適さに「もうこれでいいかも……」と思ってしまったほどです。
青空の下で肉を焼くのも最高ですが、自宅でやると別にいつもの景色だし。……とか言いながら、きっと来年もテンションが上がって外で焼き始めるんでしょうね（笑）。
連休ではしゃいだあとのこの時期。これから迎える梅雨シーズンは、家でゆっくりお酒を楽しみたくなる日も増えてきますよね。
今回は、明太子を使った、焼酎ロックにもぴったりな“大人のおつまみレシピ”をご紹介します。
材料（作りやすい分量）
・明太子……2腹（80g）
作り方
以上です（笑）。
ぐっち（@gucci.tckb）｜Instagram
明太子好きに推したい簡単おつまみ
こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。
僕は自宅のテラスでBBQをする予定だったのですが、その日だけまさかの雨。すでに材料も買っていたので、急きょ室内焼肉パーティーに変更しました。
やってみて気づいたのは、室内焼肉のラクさ。
準備も片付けもスムーズで、天候に左右されない快適さに「もうこれでいいかも……」と思ってしまったほどです。
青空の下で肉を焼くのも最高ですが、自宅でやると別にいつもの景色だし。……とか言いながら、きっと来年もテンションが上がって外で焼き始めるんでしょうね（笑）。
連休ではしゃいだあとのこの時期。これから迎える梅雨シーズンは、家でゆっくりお酒を楽しみたくなる日も増えてきますよね。
今回は、明太子を使った、焼酎ロックにもぴったりな“大人のおつまみレシピ”をご紹介します。
「韓国風明太子和え」
材料（作りやすい分量）
・明太子……2腹（80g）
・きざみねぎ……10g
・韓国唐辛子……小さじ1（なくても可）
・ごま油……小さじ2
・醤油……小さじ1/2
・白ごま……小さじ1
・おろしにんにく……少々
・韓国のり……適量
作り方
1. 明太子の薄皮から中身を取り出す。
2. 韓国のり以外の材料を全て混ぜ合わせる。
3. 器に盛り、韓国のりを添える。
酒、米、麺。なんにでも合う万能おつまみ
以上です（笑）。
ご覧の通り、薄皮を外して混ぜただけ（笑）。
でもね、これとんでもなくおいしいんですよ！
もしかしたら倍量で作っても良いかもと思うぐらい!!
今回はお酒に合わせていますが、ごはんのお供としてもバッチリ！
冷ややっこにのせても良いし、そうめんと和えても最高です。
清潔な保存容器に入れてあれば冷蔵庫で3日ほどは日持ちますよ。
簡単で万能なおつまみなので、ぜひ作ってみてください！
それではまた。
ぐっち（@gucci.tckb）｜Instagram