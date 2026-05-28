材料を切って混ぜるだけ！お酒もごはんも進む万能おつまみ「韓国風明太子和え」

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気温も湿度も少しずつ上がり、食欲が落ちたり、キッチンに立つのが億劫になったりする季節に。できるだけ手軽に作れて、満足感のあるおつまみがあると助かりますよね。そこでぐっちさん（@gucci.tckb）に、明太子を使った簡単やみつきレシピを教えていただきました！ピリ辛でコクのある味わいに、お酒もごはんもどんどん進みますよ。

明太子好きに推したい簡単おつまみ


こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。

みなさま、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
僕は自宅のテラスでBBQをする予定だったのですが、その日だけまさかの雨。すでに材料も買っていたので、急きょ室内焼肉パーティーに変更しました。

やってみて気づいたのは、室内焼肉のラクさ。
準備も片付けもスムーズで、天候に左右されない快適さに「もうこれでいいかも……」と思ってしまったほどです。

青空の下で肉を焼くのも最高ですが、自宅でやると別にいつもの景色だし。……とか言いながら、きっと来年もテンションが上がって外で焼き始めるんでしょうね（笑）。

連休ではしゃいだあとのこの時期。これから迎える梅雨シーズンは、家でゆっくりお酒を楽しみたくなる日も増えてきますよね。

今回は、明太子を使った、焼酎ロックにもぴったりな“大人のおつまみレシピ”をご紹介します。


「韓国風明太子和え」


材料（作りやすい分量）

・明太子……2腹（80g）
・きざみねぎ……10g
・韓国唐辛子……小さじ1（なくても可）
・ごま油……小さじ2
・醤油……小さじ1/2
・白ごま……小さじ1
・おろしにんにく……少々

・韓国のり……適量


作り方

1. 明太子の薄皮から中身を取り出す。


2. 韓国のり以外の材料を全て混ぜ合わせる。


3. 器に盛り、韓国のりを添える。


酒、米、麺。なんにでも合う万能おつまみ


以上です（笑）。
ご覧の通り、薄皮を外して混ぜただけ（笑）。

でもね、これとんでもなくおいしいんですよ！
もしかしたら倍量で作っても良いかもと思うぐらい!!

今回はお酒に合わせていますが、ごはんのお供としてもバッチリ！
冷ややっこにのせても良いし、そうめんと和えても最高です。

清潔な保存容器に入れてあれば冷蔵庫で3日ほどは日持ちますよ。
簡単で万能なおつまみなので、ぜひ作ってみてください！

それではまた。


ぐっち（@gucci.tckb）｜Instagram