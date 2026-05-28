材料を切って混ぜるだけ！お酒もごはんも進む万能おつまみ「韓国風明太子和え」

気温も湿度も少しずつ上がり、食欲が落ちたり、キッチンに立つのが億劫になったりする季節に。できるだけ手軽に作れて、満足感のあるおつまみがあると助かりますよね。そこでぐっちさん（@gucci.tckb）に、明太子を使った簡単やみつきレシピを教えていただきました！ピリ辛でコクのある味わいに、お酒もごはんもどんどん進みますよ。

明太子好きに推したい簡単おつまみ

こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。





みなさま、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？僕は自宅のテラスでBBQをする予定だったのですが、その日だけまさかの雨。すでに材料も買っていたので、急きょ室内焼肉パーティーに変更しました。やってみて気づいたのは、室内焼肉のラクさ。準備も片付けもスムーズで、天候に左右されない快適さに「もうこれでいいかも……」と思ってしまったほどです。青空の下で肉を焼くのも最高ですが、自宅でやると別にいつもの景色だし。……とか言いながら、きっと来年もテンションが上がって外で焼き始めるんでしょうね（笑）。連休ではしゃいだあとのこの時期。これから迎える梅雨シーズンは、家でゆっくりお酒を楽しみたくなる日も増えてきますよね。今回は、をご紹介します。

「韓国風明太子和え」

材料（作りやすい分量）

・明太子……2腹（80g）

・きざみねぎ……10g

・韓国唐辛子……小さじ1（なくても可）

・ごま油……小さじ2

・醤油……小さじ1/2

・白ごま……小さじ1

・おろしにんにく……少々



・韓国のり……適量

作り方

1. 明太子の薄皮から中身を取り出す。

2. 韓国のり以外の材料を全て混ぜ合わせる。

3. 器に盛り、韓国のりを添える。

酒、米、麺。なんにでも合う万能おつまみ

以上です（笑）。

ご覧の通り、薄皮を外して混ぜただけ（笑）。



でもね、これとんでもなくおいしいんですよ！

もしかしたら倍量で作っても良いかもと思うぐらい!!



今回はお酒に合わせていますが、ごはんのお供としてもバッチリ！

冷ややっこにのせても良いし、そうめんと和えても最高です。



清潔な保存容器に入れてあれば冷蔵庫で3日ほどは日持ちますよ。

簡単で万能なおつまみなので、ぜひ作ってみてください！



それではまた。