【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通するひらがな2文字は？ ヒントは和歌
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物質がぎゅっと一体化した状態、衣服のかわいらしい模様、そして日本の伝統的な文学に深く根ざした土地という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□り
みず□□
う□□くら
ヒント：小さな粒子や個体がぎゅっと1つに集まった状態。ファッションにおける定番のドット模様を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たま」を入れると、次のようになります。
かたまり（塊）
みずたま（水玉）
うたまくら（歌枕）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物質が一体化して存在する日常の光景から、衣服のデザインでおなじみの模様、さらに歴史ある文学の世界で愛されてきた特別な地名まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物質がぎゅっと一体化した状態、衣服のかわいらしい模様、そして日本の伝統的な文学に深く根ざした土地という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
みず□□
う□□くら
ヒント：小さな粒子や個体がぎゅっと1つに集まった状態。ファッションにおける定番のドット模様を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たま正解は「たま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たま」を入れると、次のようになります。
かたまり（塊）
みずたま（水玉）
うたまくら（歌枕）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物質が一体化して存在する日常の光景から、衣服のデザインでおなじみの模様、さらに歴史ある文学の世界で愛されてきた特別な地名まで網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)