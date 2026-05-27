『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［DH］さんの［ミラ ウォークスルーバン］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：［DH］

年齢：30代

車両名：ダイハツ ミラ ウォークスルーバン

装着ホイール：VOLK RACING TE37

車歴：W202、SCP10、HB11S

主な使用シーン：街乗り、釣り、サイクリング

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝VOLK RACING TE37 〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことに加えて、軽さや性能にも期待できるところが大きな理由です。ミラ ウォークスルーバンはもともと個性的なクルマなので、その雰囲気を活かしながら、足元はしっかりこだわりたいと思っていました。RAYSというブランドへの信頼感もありますし、スポーティな雰囲気に仕上げられるところ、自分の車種に似合うと感じたところも選んだポイントです。サイズ感やツラも狙いたかったので、このホイールを選びました」

装着して特に気に入っているポイントは？

「足元の見た目が引き締まったところが気に入っています。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。エアロディスクをボディカラーと同色に塗装しているのですが、加えてロゴマーク部分の窪みもパテ埋めしました。一層フラットになっているのがこだわりです！」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、クルマ全体の印象がグッと引き締まりましたし、走りも軽快になったように感じています。写真映えするようになったのも大きな変化です。愛車を見るのがより楽しくなって、クルマとの一体感も増したように思います」

いちばん大きかった変化は？

「理想のツラになりました！」

走りや扱いやすさで感じた変化は？

「走りが軽快になったように感じています。見た目の変化はもちろん大きいのですが、RAYSホイールを履かせたことで、クルマの雰囲気そのものがスポーティになりました。街乗りや趣味の移動で使うクルマだからこそ、乗るたびに気分が上がるというのは大事なポイントです。小さなボディでも、足元を変えることで走りのイメージまで変わるのが面白いところです」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「見た目も走りも大事にしたい人におすすめしたいです。ホイールはクルマの印象を大きく変えるパーツですが、せっかくならデザインだけでなく、長く使える良いものを選びたいですよね。ほかの人と少し差を付けたい人にも合うと思います。ミラ ウォークスルーバンのような個性的なクルマでも、RAYSホイールを選ぶことで足元にしっかり存在感を出せると思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「今の仕様が完成形なので、特にありません。それだけ、現在のスタイルに満足しています。理想のツラになり、見た目も雰囲気も自分好みに仕上がったので、今はこの状態を楽しんでいきたいですね」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［DH］さんの［ミラ ウォークスルーバン］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。