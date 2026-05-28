「え？」「マジか」まさか！日本と対戦するオランダ代表の“公式発表”にSNS騒然「ビックリ」「日本代表的には嬉しいかも」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表のメンバー26人が、５月27日に発表された。
主将のフィルジル・ファン・ダイクをはじめ、フレンキー・デヨング、コディ・ガクポ、メンフィス・デパイらが順当に選出されたなか、リバプールのDFジェレミー・フリンポンはまさかの落選となった。
リバプールの専門サイト『This Is Anfield』は「衝撃の決定だ」と報道。ロナルド・クーマン監督が明かした「今シーズンの彼は定期的に怪我をしているのが現状だ」という落選理由を伝えた。
オランダ代表ではウイングを担っていた快足SBの選外に、日本のファンも騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「え？フリンポン？？」
「落選かよ」
「ノー・フリンポンはクレイジーだ」
「落選か。マジかあ」
「いないの！？」
「これは驚き！」
「えフリンポンいない。W杯の舞台で見れないのか」
「フリンポン代表落ちマジか」
「日本代表的には落選は嬉しいかもね」
「順当に選ばれるのかと思ったら選外か」
「落選はビックリ」
指揮官はコンディションの良い選手の招集を優先したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本と対戦するオランダ代表のW杯メンバー26人
主将のフィルジル・ファン・ダイクをはじめ、フレンキー・デヨング、コディ・ガクポ、メンフィス・デパイらが順当に選出されたなか、リバプールのDFジェレミー・フリンポンはまさかの落選となった。
リバプールの専門サイト『This Is Anfield』は「衝撃の決定だ」と報道。ロナルド・クーマン監督が明かした「今シーズンの彼は定期的に怪我をしているのが現状だ」という落選理由を伝えた。
オランダ代表ではウイングを担っていた快足SBの選外に、日本のファンも騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「落選かよ」
「ノー・フリンポンはクレイジーだ」
「落選か。マジかあ」
「いないの！？」
「これは驚き！」
「えフリンポンいない。W杯の舞台で見れないのか」
「フリンポン代表落ちマジか」
「日本代表的には落選は嬉しいかもね」
「順当に選ばれるのかと思ったら選外か」
「落選はビックリ」
指揮官はコンディションの良い選手の招集を優先したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本と対戦するオランダ代表のW杯メンバー26人