CLAN QUEEN、チケット完売となった全国ツアー東京公演から「踊楽園」のライブ映像公開
CLAN QUEENが、全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞ファイナルの東京・Zepp DiverCity (TOKYO)公演での「踊楽園」のライブ映像を公開した。
今回のツアーは4〜5月にわたって、東名阪のZepp、ワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の全5都市で開催された。今回ライブ映像が公開された東京公演は、チケットが完売となっていた。
なおCLAN QUEENは、12月18日に東京ガーデンシアターでのワンマンライブ＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞を開催する。チケットのローチケ抽選受付も実施中だ。
◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire
▼収録曲
1.無花果 ※先行配信中
2.Eden
3.Dirty Little Secrets
▼先行配信「無花果」
https://CLANQUEEN.lnk.to/Fig
◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞
2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター
OPEN 18:00 / START 19:00
特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/
▼チケット プレリク3次先行受付：〜2026/5/27（水）23:59
https://l-tike.com/clanqueen/
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