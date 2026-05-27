CLAN QUEENが、全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞ファイナルの東京・Zepp DiverCity (TOKYO)公演での「踊楽園」のライブ映像を公開した。

今回のツアーは4〜5月にわたって、東名阪のZepp、ワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の全5都市で開催された。今回ライブ映像が公開された東京公演は、チケットが完売となっていた。

https://youtu.be/Rp7zdKA1XtA

なおCLAN QUEENは、12月18日に東京ガーデンシアターでのワンマンライブ＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞を開催する。チケットのローチケ抽選受付も実施中だ。

◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire ▼収録曲

1.無花果 ※先行配信中

2.Eden

3.Dirty Little Secrets ▼先行配信「無花果」

https://CLANQUEEN.lnk.to/Fig

◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞

2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/ ▼チケット プレリク3次先行受付：〜2026/5/27（水）23:59

https://l-tike.com/clanqueen/