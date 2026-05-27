欧州株　引き続き堅調、自動車株やＩＴ関連が買われる
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100　 10514.70（+23.31　+0.22%）
独ＤＡＸ　　25351.73（+166.84　+0.66%）
仏ＣＡＣ40　 8244.40（+71.29　+0.86%）
スイスＳＭＩ　 13615.10（+89.42　+0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50791.00（+244.00　+0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7563.75（+26.75　+0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30241.50（+168.00　+0.56%）