欧州株 引き続き堅調、自動車株やＩＴ関連が買われる
欧州株 引き続き堅調、自動車株やＩＴ関連が買われる
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 10514.70（+23.31 +0.22%）
独ＤＡＸ 25351.73（+166.84 +0.66%）
仏ＣＡＣ40 8244.40（+71.29 +0.86%）
スイスＳＭＩ 13615.10（+89.42 +0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:27現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50791.00（+244.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7563.75（+26.75 +0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30241.50（+168.00 +0.56%）
東京時間19:27現在
英ＦＴＳＥ100 10514.70（+23.31 +0.22%）
独ＤＡＸ 25351.73（+166.84 +0.66%）
仏ＣＡＣ40 8244.40（+71.29 +0.86%）
スイスＳＭＩ 13615.10（+89.42 +0.66%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50791.00（+244.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7563.75（+26.75 +0.35%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30241.50（+168.00 +0.56%）