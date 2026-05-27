5月26日、実業家のひろゆき氏が自身のXを更新。25日夜、逮捕が報じられた巨人・阿部慎之助前監督の騒動をめぐり、持論を展開した。

「25日夜、阿部元監督逮捕の一報がかけめぐり、世間に大きな衝撃が走りました。各社報道によると、18歳長女と15歳次女のケンカを仲裁する際、長女から言い返されたことに腹を立て、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。その後、長女が児童相談所に相談し、児相が110番通報、現行犯逮捕に至ったといいます。

26日には、球団側が阿部元監督の辞任を発表。同日の会見で、阿部前監督は『私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました』と涙ながらに謝罪しました」（芸能担当記者）

会見では、長女からの手紙を代理人が読み上げる場面もみられた。一部で報じられていた暴力の内容については否定し、

《暴力に関しましては、殴る、蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では殴られた、などとありますが、私の過度な状況説明によって、報道内容が事実と異なってしまった》

と説明。

《警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました》

とつづり、大事になってしまったことを謝罪している。

現役監督の逮捕・辞任という前代未聞の事態は、多くの注目を集めた。SNSでは、当初、長女にふるったという暴行内容が拡散されたが、長女の手紙により、世間の受け止めはややトーンダウンしている。

「暴力はいけない」「辞任するほどのことなのか」など、さまざまな意見が集まるなか、散見されたのが、阿部前監督の復帰論だ。

26日、Xを更新したひろゆき氏は、《真実と実態がわからないから一般論として》と前置きしたうえで、こうつづっている。

《子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う。間違いだとわかったら、反省させ、元に戻し、成長する機会を与えるのが教育。子どもが間違いを犯せない社会は良くない。》

こういった意見は、ワイドショーのコメントでもみられた。26日放送の『ひるおび！』（TBS系）では、元フジテレビの中村仁美アナが出演。長女の手紙について言及し、「あの手紙が娘さんの100％本心で、全部であるのであれば、むずかしいとは思いますが、娘さんのためにも、阿部さん戻ってくれないですかね。それがいちばん娘さんのケアになると思いますが、むずかしいですかね」とコメントした。

「報道当初は阿部前監督を非難するコメントだらけでしたが、長女の手紙で潮目が変わりました。手紙からは、想像以上の大事になってしまったことへの困惑や、父親への愛情が感じられたとする声も多く、はたして辞任は妥当だったのか、という流れが起きています。

父親の職を奪う形になってしまった長女のメンタル面も懸念されており、ひろゆき氏や中村さんは、そのあたりも含め『戻るべきではないか』と主張しているようです。実際に戻れるかどうかはともかく、今後も物議をかもすことになりそうです」（同前）

芸能界でも擁護論が巻き起こっているが、はたして事態は動くのか。