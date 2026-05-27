ディズニープラスとHuluが新施策 竹内涼真、田中泯＆新田真剣佑ら主演作を相互配信
動画配信サービス「ディズニープラス」と「Hulu」でそれぞれ独占配信している作品を6ヶ月間相互に楽しめる新たな取り組みが、本日（5月27日）よりスタートした。
【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧
ウォルト・ディズニー・ジャパンとHuluを運営するHJホールディングスの新たなパートナーシップ施策として実施されるもので、対象作品は6ヶ月間、それぞれのサービス内で視聴可能となる。
Huluの独占配信作品からは、竹内涼真主演のサバイバルドラマ『君と世界が終わる日に』Season1、ディーン・フジオカ主演のSFミステリー『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』Season1をディズニープラスで配信。
一方、ディズニープラスからは、田中泯と新田真剣佑がダブル主演を務めた政治ドラマ『フクロウと呼ばれた男』、朴性厚（パク・ソンフ）監督によるオリジナルアニメ『BULLET/BULLET（バレット／バレット）』がHuluで配信される。
今回の施策は、定額動画配信サービス市場が拡大を続ける中、視聴者がこれまで触れる機会のなかった作品と出会う場を広げることを目的としたもの。各サービスが独占配信してきたオリジナル作品を相互に展開することで、新たな視聴体験を提供する狙いがある。
ディズニーとHuluは、2023年7月から「Hulu | Disney+ セットプラン」を展開しており、今回の取り組みはそのパートナーシップをさらに発展させた形となる。両社は、それぞれの強みを生かしながら、視聴者に幅広いコンテンツの選択肢を提供していくとしている。
■『君と世界が終わる日に』（Season 1）
日本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー。プロポーズ当日、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった青年・間宮 響（竹内涼真）。命からがらトンネルを脱出すると、世界は一変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“生ける屍”たち――異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、恋人の来美（中条あやみ）を必死に探すが、どこにも見当たらない。やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付く……しかしその中にも、わずかに生き残った人々が……彼らはこの絶望的状況を共に生き抜く仲間か？それとも――。
■『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』（Season 1）
日本テレビ×Hulu共同製作のSFミステリー。最愛の妻を亡くした警察官僚・小比類巻祐一（ディーン・フジオカ）が、科学界を離れた天才科学者・最上友紀子（岸井ゆきの）とコンビを組み、元捜査一課の刑事・長谷部勉（ユースケ・サンタマリア）とともに最先端科学にまつわる事件を解明していく。2人はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていく。監督を「海猿」「MOZU」シリーズの羽住英一郎が務めた。原作は中村啓の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀子の挑戦〜」。
■『フクロウと呼ばれた男』
ディズニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ。あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた黒幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと大神龍太郎。 演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯一無二の存在感を発揮する田中泯。 ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す父親に反して、対極の生き方で「正義」を掲げる大神龍を、新田真剣佑が演じる。
■『BULLET/BULLET』 （バレット/バレット）
世界が注目するアニメーション監督、朴性厚。話題作を次々と手がけ、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた鬼才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派手なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む――。
※配信内容・配信期間は変更となる可能性あり。
【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧
ウォルト・ディズニー・ジャパンとHuluを運営するHJホールディングスの新たなパートナーシップ施策として実施されるもので、対象作品は6ヶ月間、それぞれのサービス内で視聴可能となる。
Huluの独占配信作品からは、竹内涼真主演のサバイバルドラマ『君と世界が終わる日に』Season1、ディーン・フジオカ主演のSFミステリー『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』Season1をディズニープラスで配信。
今回の施策は、定額動画配信サービス市場が拡大を続ける中、視聴者がこれまで触れる機会のなかった作品と出会う場を広げることを目的としたもの。各サービスが独占配信してきたオリジナル作品を相互に展開することで、新たな視聴体験を提供する狙いがある。
ディズニーとHuluは、2023年7月から「Hulu | Disney+ セットプラン」を展開しており、今回の取り組みはそのパートナーシップをさらに発展させた形となる。両社は、それぞれの強みを生かしながら、視聴者に幅広いコンテンツの選択肢を提供していくとしている。
■『君と世界が終わる日に』（Season 1）
日本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー。プロポーズ当日、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった青年・間宮 響（竹内涼真）。命からがらトンネルを脱出すると、世界は一変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“生ける屍”たち――異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、恋人の来美（中条あやみ）を必死に探すが、どこにも見当たらない。やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付く……しかしその中にも、わずかに生き残った人々が……彼らはこの絶望的状況を共に生き抜く仲間か？それとも――。
■『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』（Season 1）
日本テレビ×Hulu共同製作のSFミステリー。最愛の妻を亡くした警察官僚・小比類巻祐一（ディーン・フジオカ）が、科学界を離れた天才科学者・最上友紀子（岸井ゆきの）とコンビを組み、元捜査一課の刑事・長谷部勉（ユースケ・サンタマリア）とともに最先端科学にまつわる事件を解明していく。2人はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていく。監督を「海猿」「MOZU」シリーズの羽住英一郎が務めた。原作は中村啓の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀子の挑戦〜」。
■『フクロウと呼ばれた男』
ディズニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ。あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた黒幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと大神龍太郎。 演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯一無二の存在感を発揮する田中泯。 ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す父親に反して、対極の生き方で「正義」を掲げる大神龍を、新田真剣佑が演じる。
■『BULLET/BULLET』 （バレット/バレット）
世界が注目するアニメーション監督、朴性厚。話題作を次々と手がけ、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた鬼才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派手なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む――。
※配信内容・配信期間は変更となる可能性あり。