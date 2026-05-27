【クロスワードパズルクイズ】脳をリフレッシュ！ □に入るひらがなは？ ヒントは「身近にある場所や道具」
毎日忙しく過ごしていると、思考が凝り固まってしまうことはありませんか？ そんな時は、短時間で解けるパズルで頭を柔らかくほぐしてみましょう。語彙力とひらめきを駆使して、空欄を埋めてみてください。
・こ・□・え・□（横の言葉）
・か・□・き（縦の言葉）
ヒント：身近にある場所や物を思い浮かべてみましょう。
答えを見る
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▼解説
ぼうし（帽子）
かんき（換気）
こうえん（公園）
完成する単語は、日差しを遮る「ぼうし」、空気を入れ替える「かんき」、そして憩いの場である「こうえん」の3つでした。どれも日常生活でなじみ深い言葉ですが、空白が2カ所あると一瞬迷ってしまうかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・ぼ・□・し（縦の言葉）
・こ・□・え・□（横の言葉）
・か・□・き（縦の言葉）
ヒント：身近にある場所や物を思い浮かべてみましょう。
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正解：「う」「ん」正解は「う」と「ん」でした。
▼解説
ぼうし（帽子）
かんき（換気）
こうえん（公園）
完成する単語は、日差しを遮る「ぼうし」、空気を入れ替える「かんき」、そして憩いの場である「こうえん」の3つでした。どれも日常生活でなじみ深い言葉ですが、空白が2カ所あると一瞬迷ってしまうかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)