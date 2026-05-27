中国メディアの参考消息によると、バンコク・ポストはこのほど、「中国がタイの旅行先ランキングでトップに」とする記事を掲載した。

記事はまず、「長年にわたり、タイと中国の旅行関係は一方通行だった。中国からの旅行客が大量にタイを訪れ、タイはそうした人々を受け入れるためのインフラ整備やキャンペーン、包括的なサービス精神エコシステムを構築してきた」と伝えた。

その上で、世界最大級のオンライン旅行会社トリップドットコムの2025年のデータによると、中国が24年3月にビザ（査証）免除措置を導入したことで潮目が変わり、中国は現在、タイの旅行者にとって最も人気のある海外旅行先となっていると伝えた。

記事によると、ビザ免除に加え、航空路線の拡大や競争力のあるツアーパッケージ料金も魅力の一つだ。モバイル決済アプリや言語翻訳アプリの普及により旅行が容易になったことで、タイの個人旅行者は中国訪問に何の障壁も感じなくなっている。

旅行先として最も検索されているのが重慶で、同都市のページビュー数は前年比395％増、予約数は同828％増となった。タイ料理によく似たスパイシーな料理で知られ、丘陵地帯の地形やネオンが輝く都市景観がSNSで人気を集めている。

タイの旅行者は、ガイドブックや観光局のキャンペーンではなくSNSを通じて中国を訪れるようになっている。中国の都市は、視覚的な密度と規模の大きさから、こうした発見チャンネルに非常に適している。

旅行先を選ぶ理由の一つとして、自国の料理と似ていることが挙げられるのは、タイの旅行者が中国を歴史的に遠い文化として見ているのではなく、近隣国の文化として捉えていることを示唆している。同様の論理に基づいているのが成都で、地域性が非常に強く、食にこだわり、都市のアイデンティティーは記念碑ではなく食卓を中心に築かれている。

中国旅行に関するSNSのインフラも、特にタイの利用者のニーズに応える形で発展してきた。中国版インスタグラムとも呼ばれる小紅書（レッドノート）のような中国のプラットフォームには、旅行プランやおすすめの飲食店、交通機関のガイドなどを共有するタイ語の大規模なコミュニティーが存在する。

記事は「この傾向をけん引している旅行者の特徴も注目に値する」とし、格安航空会社タイ・エアアジアの最高経営責任者（CEO）によると、タイ人の中国への関心は主要3、4都市にとどまらず、5年前にはほとんどの旅行者にとって思いもよらなかったような目的地にも広がっていると伝えた。

記事によると、旅行先の選択肢が広がるのは、物流面での変化であると同時に、世代的な変化でもある。モバイルアプリを使って旅行を計画し、自分で予約を行い、親世代が当然のように選んでいた旅行先にあまりこだわらない若い世代がその原動力となっている。（翻訳・編集/柳川）