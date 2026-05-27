「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」公開。NVIDIAコントロールパネルが御役御免に
米NVIDIAは5月27日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」を公開した。ついにバージョンナンバーが600.xxシリーズに突入し、設定ユーティリティが「NVIDIA App」へと一本化されている。
「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」公開。NVIDIAコントロールパネルが御役御免に
最新ゲームへの対応やG-SYNC Compatibleゲーミングモニターのサポート追加、不具合の修正に加えて、設定ユーティリティをNVIDIA Appに一本化したドライバアップデート。これまでNVIDIAコントロールパネルがレガシーソフトウェアとして提供されてきており、20年以上にわたってGeForceユーザーのデスクトップ環境設定に活用されてきた。移行にあたってNVIDIA Appと両方使えたが、このバージョンからNVIDIAコントロールパネルは使えなくなる。
なお、今のところRTX PROユーザーは影響を受けない
○修正済みゲーム関連不具合
『龍が如く8』：ドライバ更新後に画面がちらつく現象 [5973185]
『Enshrouded』：ドライバ更新後に地形が表示されなくなる問題 [5955501]
Godotエンジンを採用した一部ゲームで視覚的な表示異常が発生する問題 [5955501]
V-SYNC使用時におけるマルチモニター環境でのゲーム安定性を改善 [5343252]
○修正済み汎用不具合
Adobe Lightroom Classic：アプリケーションの安定性に関する問題 [6090770]
Autodesk Forma：OpenGL使用時にカメラ回転操作時にメモリリークが発生する問題 [5935127]
Apple Studio Display XDR：ドライバ更新後に解像度が480pに制限される不具合 [5976295]
Samsung The Frame：ディスプレイのゲームモードを使用すると一部機能が無効化される問題 [5825631]
「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」公開。NVIDIAコントロールパネルが御役御免に
なお、今のところRTX PROユーザーは影響を受けない
○修正済みゲーム関連不具合
『龍が如く8』：ドライバ更新後に画面がちらつく現象 [5973185]
『Enshrouded』：ドライバ更新後に地形が表示されなくなる問題 [5955501]
Godotエンジンを採用した一部ゲームで視覚的な表示異常が発生する問題 [5955501]
V-SYNC使用時におけるマルチモニター環境でのゲーム安定性を改善 [5343252]
○修正済み汎用不具合
Adobe Lightroom Classic：アプリケーションの安定性に関する問題 [6090770]
Autodesk Forma：OpenGL使用時にカメラ回転操作時にメモリリークが発生する問題 [5935127]
Apple Studio Display XDR：ドライバ更新後に解像度が480pに制限される不具合 [5976295]
Samsung The Frame：ディスプレイのゲームモードを使用すると一部機能が無効化される問題 [5825631]