「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、次の結婚への思いを明かした。

２７日までにＹｏｕＴｕｂｅを更新。同じシングルマザーのスタッフと出演し、ファンからズバリ「次の結婚は考えてますか？」のとの質問に回答した。

美奈子は「結婚歴４回あって、４回離婚してて、まぁ最後の結婚が結構ハードだったんですよ」としながらも、「まだ結婚に憧れは持ってるんですよ」と告白。

「前住んでたお隣のお家のご夫婦がめちゃくちゃかっこよくて。一緒に同じ仕事して、お休みの日もワンちゃんを連れて一緒にお出かけして。なんかすごい２人がめちゃくちゃ仲良くて、こんな仲良しな夫婦も存在するんだぐらい」と理想とする夫婦が近所にいたそうで、「私、実は両親も離婚してたりするんで。熟年離婚だったんだけど。だから幸せな夫婦っていうのをじかに見たこともないし。体験したこともあんまりなくて、すごいずっと憧れてる」と明かした。

さらに「コロナ禍だったんだけど、胆石で入院したりとかもあった時に、家族じゃなきゃお見舞いもダメっていうのを経験して」とし、「こういう風に何かあった時に結婚してないと相手に会うこともできないことがあるんだ」と痛感したという。

結婚と離婚を重ねた美奈子だが「やっぱり私の大事なものを一緒に守ってくれる誰かがいるっていうのは心強かった」と振り返る。「私ね、ちょっと憧れてんのがあんの。プロポーズのこういうやつとかさ」と指輪のケースを開くようなしぐさを見せ、スタッフから「え、それされたことないんですか？」と聞かれると「ないんですよ。されてみたいじゃん」と憧れを語っていた。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子となる七女を出産して８児の母に。すでに孫も誕生している。１６日にＹｏｕＴｕｂｅで「自分の会社をたち上げることになりまして。スタッフさんや、今まで運営をお願いしていた会社さんもガラリと変わることになりました」と会社設立を報告した。