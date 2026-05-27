幼い頃に優しくしてもらった記憶は、大きくなっても心の片隅に残っているもの。そんな大切な相手と再会したわんちゃんの光景が、6万再生を超えて感動を届けています。

子犬の時にたくさん優しくしてくれたおじいちゃんと再会したわんちゃんの光景には、「ジィジの愛が伝わってきます」「電車の中で泣いてしまいました」と感動の声が寄せられることに。おじいちゃんと会えて喜ぶわんちゃんの姿に、思わず涙してしまう人が続出しています。

【動画：介護が必要な犬が『子犬の時に優しくしてくれたおじいちゃん』と再会した結果…あまりにも『感動的な光景』】

子犬の時にたくさん優しくしてくれたおじいちゃんと再会することになったゆきちゃん

子犬の時に一緒に過ごしたおじいちゃんとの再会の光景が感動を呼んでいます。その光景が投稿されたのは、YouTubeチャンネルの『ブルドッグぶるまるチャンネル』。

ある日、保護犬のゆきちゃんは家族たちと一緒に懐かしい場所に向かうことに。それは、幼い頃に過ごしていたおじいちゃんのおうち。保健所にいたお母さん犬から生まれたゆきちゃんは、生まれてから間もないしばらくのあいだ、おじいちゃんたちのおうちで過ごしていたのでした。

そんな懐かしいおじいちゃんのお家に向かうことになったゆきちゃん。はたして、ゆきちゃんはおじいちゃんのことを覚えてくれているでしょうか？

おじいちゃんを見たゆきちゃんは…

3ヶ月ぶりにおじいちゃんのお家にやってきたゆきちゃん。匂いを嗅いで記憶を思い出そうとしているのか、はじめ、ゆきちゃんはその場に立ったまま少し固まっていたそう。

しかし、おじいちゃんに名前を呼ばれると…なんと、ゆきちゃんはその場で嬉しそうに足踏み！どうやら、ゆきちゃんはおじいちゃんのことを覚えていてくれたようです。

そんなゆきちゃんの姿を見て、おじいちゃんも嬉しそうに何度も名前を呼んでくれたそう。ふたりの幸せそうな様子に、こちらまでほっこりしてしまいます。

昔のように、おじいちゃんがゆきちゃんの体をマッサージしてあげると…

そんな感動の再会を果たしたゆきちゃんとおじいちゃん。そこでおじいちゃんは、昔のようにゆきちゃんにマッサージをしてあげることに。

ゆきちゃんは超未熟児で生まれた後遺症によって、足がうまく動かないという障害を抱えることになってしまったそう。そんな子犬のゆきちゃんの体が少しでも楽になるよう、おじいちゃんは毎日やさしくマッサージしてあげていたのでした。

その頃を懐かしむように、ゆきちゃんの前に座り、そっと体を撫でてあげるおじいちゃん。すると…ゆきちゃんも、おじいちゃんのマッサージが嬉しいのか、床にペタンと座り込んで、おじいちゃんに体を預け始めたそう！

まるで昔に戻ったようなゆきちゃんとおじいちゃんの姿に、思わず目頭が熱くなってしまいます。

そんな感動の再会には、「尊すぎて泣けてしまいます」「ジィジのマッサージのおかげで歩けるようになったよね」「ハンドパワーをたくさん貰うんだよ」と、温かなコメントが続々と寄せられることに。

YouTubeチャンネル『ブルドッグぶるまるチャンネル』では、子犬の頃のゆきちゃんとおじいちゃんの様子や、最近のゆきちゃんの姿も投稿されていますよ。

ゆきちゃん、ぶるまる君、まるこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。