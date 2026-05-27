アイドルデュオ、ROIROM（本多大夢＝25、浜川路己＝20）が26日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。心理テストで“モテ度”を検証した。

心理テストでは「異性に対して一番“ムムム”と思う瞬間は？」という問題が出され、「髪形を変えたのに全然気づかない」、「返信遅いのにSNSは更新」、「財布の中がレシートでパンパン」、「開かない袋を歯で開ける」の4つが選択肢となった。

浜川路己は「返信遅いのにSNSは更新」と回答し、“モテ度”MAXだった。これに対し本多大夢は「ちょっと信ぴょう性ないか」とイジり、浜川は「失礼だろ！」とつっこんだ。

テストによると、「関係性がグラつく行為に“ムムム”となるあなた。表面的なことより信頼関係を大切にできる大人の余裕があるモテ王です」と結果が出た。

浜川は「これちょっとうれしいかもしれないですね」と満足げに語ると、若槻千夏（41）は「これ良いよね。ファンの人の前でかっこつくよね」と共感した。

放送は公開収録で、浜川はファンの前でかっこつけてファンを沸かせていた。