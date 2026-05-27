肩掛け＆手持ちで両手が使える！授業・店舗業務などに最適な9〜11インチ対応タブレットケース
サンワサプライ株式会社は、肩掛け・手持ちのどちらでも安定してタブレットを操作できる、ショルダーベルト・ハンドベルト付きの汎用タブレットパソコンケース「PDA-TAB19」を6月上旬に発売予定。本製品は、9〜11インチの幅広いタブレットに対応する汎用タイプの保護ケース。付属のショルダーベルトを使用すれば、立ち仕事や移動中でも両手を自由に使いながらタブレットを持ち運べる。
また、背面には手のひらにフィットするハンドベルトを備え、不意の落下リスクを低減。さらに、紛失しがちなタッチペンをスマートに携行できるペンホルダーも備えている。店舗での接客・検品、学校の授業など、アクティブなビジネス・教育シーンの生産性と安全性を高める。
■9〜11インチまでのタブレットを取り付けできる
9〜11インチタブレットの四隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護することができる。
■操作時や持ち運びに便利なショルダーベルト付き
ショルダーベルトが付属しており、立ったままタブレットを操作したり、肩にかけて持ち運ぶ際に便利。ケース4隅にあるDカンの好きな位置にショルダーベルトを取り付けできるので、縦横どちらの向きでも使用できる。
■無段階の角度調整ができるスタンド機能付き
デスクでの作業や学習、動画視聴など様々なシーンに合わせて最適な角度に調整できる。
※角度調整の際、タブレットは固定されない。
■片手でも操作しやすいハンドベルト
背面にハンドベルトが付いているので、片手で持って操作しやすく、操作時の安定性もアップする。
■マグネット式のフタ付き
ケースの開閉部はマグネット式で、ピタッと閉まる仕様になっている。
■タッチペンを収納できるホルダー付き
ケース側面には、タッチペンの持ち運びに便利な収納ホルダーが付いている。
■ケースに取り付けたまま充電可能
タブレットを本製品に取り付けたままでも充電ケーブルを挿すことができる。
■ショルダーベルト・ハンドベルト付きの汎用タブレットパソコンケース「PDA-TAB19」
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ショルダーベルトが付属しており、立ったままタブレットを操作したり、肩にかけて持ち運ぶ際に便利。ケース4隅にあるDカンの好きな位置にショルダーベルトを取り付けできるので、縦横どちらの向きでも使用できる。
■無段階の角度調整ができるスタンド機能付き
デスクでの作業や学習、動画視聴など様々なシーンに合わせて最適な角度に調整できる。
※角度調整の際、タブレットは固定されない。
■片手でも操作しやすいハンドベルト
背面にハンドベルトが付いているので、片手で持って操作しやすく、操作時の安定性もアップする。
■マグネット式のフタ付き
ケースの開閉部はマグネット式で、ピタッと閉まる仕様になっている。
■タッチペンを収納できるホルダー付き
ケース側面には、タッチペンの持ち運びに便利な収納ホルダーが付いている。
■ケースに取り付けたまま充電可能
タブレットを本製品に取り付けたままでも充電ケーブルを挿すことができる。
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