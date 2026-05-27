BTSの“友情旅行”に密着『RUN BTS 2.0』テレビ初独占放送 7人の本気対決と無邪気な姿 デビュー13周年記念の一挙放送も
韓国の7人組グループ・BTSの約3年8ヶ月ぶりの友情旅行に密着したリアルバラエティ『RUN BTS 2.0』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で6月7日（後9：00）にテレビ初独占放送される。
【画像】「BTS特集 〜Precious New Chapter〜」と題し24タイトルを一挙放送
『RUN BTS』は、BTSのリアルな日常と卓越したバラエティセンスが凝縮された番組。毎回、多彩な企画に体を張って挑戦しながらエンターテイナーとしての魅力を存分に発揮してきた。2015年から2023年までの8年以上にわたり、グループの歩みと共に制作されてきた特別なプログラムとなる。
今回のテーマは「BTS’s TRIP」。約3年8ヶ月ぶりにメンバー7人が韓国・江華島のペンションで過ごす1泊2日の旅に密着する。しかし到着早々、部屋割り決めで波乱の幕開け。“自ら入った部屋で寝る”というルールの下、メンバーが一人ずつ希望の部屋に入室するが、定員オーバーの危機が迫る。果たして、誰が一人部屋を勝ち取ることができるのか。
食事の後片付けを賭けた「ゾンビゲーム」では、抱腹絶倒のハプニングが起こる。ゾンビ役のメンバーたちは、アイマスクをしたままぎこちない姿勢で市民役を捜索するも、前方がよく見えない中で奮闘するうちに、最終的にはなぜか枕投げが始まる展開に。無邪気なはしゃぎぶりはまるで修学旅行のようで、思わず頬が緩んでしまう。
クライマックスは、容赦なしの“世紀の足球対決”。スタッフを相手に熱心に練習を重ねるVや、美しい回し蹴りで体操をするJiminなど、メンバーそれぞれの独特な準備風景から始まる。試合では体を張った本気のスーパープレーや珍プレーが続出。笑いあり、見事なチームワークありの白熱した試合が展開されていく。その他、JinとJung Kookのクッキングタイム、手作り料理を囲んでの賑やかな団らんや、厳しい罰ゲームまで、ユーモア溢れる企画が満載。7人の楽しい掛け合いや、微笑ましいメンバー愛を感じられる内容となっている。
また、併せて『Run BTS!』の未放送回12話も一挙放送する。数々のバラエティー番組を手掛ける韓国の名物プロデューサー、ナ・ヨンソクPDがサプライズ登場する「コラボ・バラエティ」では、バーベキューの食材を賭け、BTS VS ナPDがし烈なゲームの攻防を繰り広げる。そして、RM、SUGA、j-hopeほかメンバーが美しい韓服を着てコントに本気で挑む「BTS村・朝鮮時代」も届ける。
さらに同チャンネルでは、6月13日にデビュー13周年を迎えるBTSを大特集。6月1日（後11：30〜）『BTS特集 〜Precious New Chapter〜』と題し、BTSのライブ、バラエティ、映画など豪華24タイトルを一挙放送することも決定。Jin、SUGA、j-hopeのソロコンサートをはじめ、伝説の『BTS ＜Yet To Come＞ CONCERT in BUSAN』ノーカット版、さらにJung Kookのソロデビューからカムバックまでに密着した『映画「JUNG KOOK: I AM STILL」』など、彼らの軌跡を辿る貴重な番組を特別編成する。
【画像】「BTS特集 〜Precious New Chapter〜」と題し24タイトルを一挙放送
『RUN BTS』は、BTSのリアルな日常と卓越したバラエティセンスが凝縮された番組。毎回、多彩な企画に体を張って挑戦しながらエンターテイナーとしての魅力を存分に発揮してきた。2015年から2023年までの8年以上にわたり、グループの歩みと共に制作されてきた特別なプログラムとなる。
食事の後片付けを賭けた「ゾンビゲーム」では、抱腹絶倒のハプニングが起こる。ゾンビ役のメンバーたちは、アイマスクをしたままぎこちない姿勢で市民役を捜索するも、前方がよく見えない中で奮闘するうちに、最終的にはなぜか枕投げが始まる展開に。無邪気なはしゃぎぶりはまるで修学旅行のようで、思わず頬が緩んでしまう。
クライマックスは、容赦なしの“世紀の足球対決”。スタッフを相手に熱心に練習を重ねるVや、美しい回し蹴りで体操をするJiminなど、メンバーそれぞれの独特な準備風景から始まる。試合では体を張った本気のスーパープレーや珍プレーが続出。笑いあり、見事なチームワークありの白熱した試合が展開されていく。その他、JinとJung Kookのクッキングタイム、手作り料理を囲んでの賑やかな団らんや、厳しい罰ゲームまで、ユーモア溢れる企画が満載。7人の楽しい掛け合いや、微笑ましいメンバー愛を感じられる内容となっている。
また、併せて『Run BTS!』の未放送回12話も一挙放送する。数々のバラエティー番組を手掛ける韓国の名物プロデューサー、ナ・ヨンソクPDがサプライズ登場する「コラボ・バラエティ」では、バーベキューの食材を賭け、BTS VS ナPDがし烈なゲームの攻防を繰り広げる。そして、RM、SUGA、j-hopeほかメンバーが美しい韓服を着てコントに本気で挑む「BTS村・朝鮮時代」も届ける。
さらに同チャンネルでは、6月13日にデビュー13周年を迎えるBTSを大特集。6月1日（後11：30〜）『BTS特集 〜Precious New Chapter〜』と題し、BTSのライブ、バラエティ、映画など豪華24タイトルを一挙放送することも決定。Jin、SUGA、j-hopeのソロコンサートをはじめ、伝説の『BTS ＜Yet To Come＞ CONCERT in BUSAN』ノーカット版、さらにJung Kookのソロデビューからカムバックまでに密着した『映画「JUNG KOOK: I AM STILL」』など、彼らの軌跡を辿る貴重な番組を特別編成する。