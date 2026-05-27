アメリカ企業・Kyndrylによる認証ITサプライヤー・Solvinityの買収をオランダ政府が阻止、「公共の利益に対するリスクの可能性」

アメリカ企業・Kyndrylによる認証ITサプライヤー・Solvinityの買収をオランダ政府が阻止、「公共の利益に対するリスクの可能性」