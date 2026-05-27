スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が2026ワールドカップに向けた26名を発表した一方で、『MARCA』は“落選ベスト11”を特集。実力十分ながら代表入りを逃した選手たちに注目している。



紹介されたメンバーは以下のとおり。



GK アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ） DF ダニ・カルバハル（レアル・マドリード） ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード） ディーン・ハイセン（レアル・マドリード） アルバロ・カレーラス（レアル・マドリード） MF イスコ（レアル・ベティス） パブロ・フォルナルス（レアル・ベティス） パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード） FW マルコ・アセンシオ（フェネルバフチェ） アルベルト・モレイロ（ビジャレアル） ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）





GK部門では、レアル・ソシエダ所属GKアレックス・レミロが選出された。前回EUROにも帯同し、直近の代表活動にも参加していたが、今回はバルセロナ所属GKジョアン・ガルシアの台頭によって落選。デ・ラ・フエンテ監督も「非常に難しい決断だった」と認めている。また、チェルシー所属GKロベルト・サンチェスも候補の1人として名前が挙がった。右SBでは、レアル・マドリード所属DFダニ・カルバハルを選出。長期離脱前はスペイン代表でも主力だったが、復帰後は本来のパフォーマンスを取り戻せず。トッテナム所属DFペドロ・ポロやアトレティコ・マドリード所属DFマルコス・ジョレンテに序列で後れを取ったようだ。左SBでは、レアル・マドリード所属DFアルバロ・カレーラスとバルセロナ所属DFアレハンドロ・バルデが選ばれた。CBは、レアル・マドリード所属DFディーン・ハイセンや、アトレティコ・マドリード所属DFロビン・ル・ノルマンが選出された。スペイン代表入りできなかった理由としては、今季のパフォーマンス面に加え、アトレティコ・マドリード所属DFマルク・プビルや、バルセロナ所属DFエリック・ガルシアの台頭が影響したと見られている。MFでは、アトレティコ・マドリード所属MFパブロ・バリオス、レアル・ベティス所属MFパブロ・フォルナルス、MFイスコらが“落選組”入り。特にフォルナルスはラ・リーガ屈指の活躍を見せたものの、中盤の層の厚さに泣いた形となった。また、ヘタフェ所属MFルイス・ミジャも候補の1人として紹介されている。今季のヘタフェ躍進を支えた存在として高く評価されている。FW陣では、フェネルバフチェ所属FWマルコ・アセンシオ、ビジャレアル所属FWアルベルト・モレイロ、そしてレアル・マドリード所属FWゴンサロ・ガルシアらが落選ベスト11入り。アセンシオはトルコリーグで11ゴール13アシストを記録し、モレイロもラ・リーガで10得点6アシストと結果を残していた。さらに、ゴンサロについても公式戦8ゴール3アシストを記録するなど存在感を発揮。ほかにもレバンテ所属FWカルロス・エスピや、アラベス所属FWトニ・マルティネスらが候補として名前を挙げられている。なお、『MARCA』はバルセロナ所属MFフェルミン・ロペスについても言及。同選手は本来招集予定だったものの、負傷によって落選したと伝えている。豪華な顔ぶれとなった“落選ベスト11”。スペイン代表の選手層の厚さを改めて証明する形となった。