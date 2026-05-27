前回大会4位のモロッコ、W杯メンバー26人を発表!! DFハキミ、FWブラヒム・ディアス、DFアゲルドらが名を連ねる
モロッコサッカー連盟(FRMF)は26日、北中米W杯に臨むモロッコ代表メンバー26人を発表した。
カタールW杯で4位と躍進したチームは前回大会を経験しているFWアブデ・エザルズリ(ベティス)、DFアクラフ・ハキミ(パリSG)、DFナイフ・アゲルド(マルセイユ)、DFヌサイル・マズラウィ(マンチェスター・ユナイテッド)、GKヤシン・ブヌ(アルヒラル)、そして24年にスペインから代表変更したブラヒム・ディアス(レアル・マドリー)らを順当に選出した。
アフリカ予選では8勝無敗、22得点2失点と楽々と本大会を決めた。セネガルのタイトル剥奪処分を受けてアフリカ選手権王者として本大会に乗り込むことになるが、3月に監督交代のハプニングが発生。モハメド・ワハビ新監督の下、一枚岩となって前回大会の躍進を再現できるか注目だ。
モロッコはグループCに入り、ブラジル、スコットランド、ハイチと対戦する。
▽GK
ヤシン・ブヌ(アルヒラル)
ムニル(ベルカンヌ)
アーメド・レダ・タグナウティ(AS FAR)
▽DF
ユセフ・ベランマリ(アルアハリ)
レドゥアン・ハルハル(メヘレン)
ザカリア・エル・ワディ(ゲンク)
アナス・サラー・エディン(PSV)
イサ・ディオプ(フルハム)
チャディ・リアド(クリスタル・パレス)
ヌセア・マズラウィ(マンチェスター・ユナイテッド)
ナイフ・アゲルド(マルセイユ)
アクラフ・ハキミ(パリSG)
MF
イスマエル・サイバリ(PSV)
アイウブ・ブアディ(リール)
サミル・エル・ムラベ(ストラスブール)
ビラル・エル・カンヌス(シュツットガルト)
ニール・エルアイナウイ(ローマ)
アゼディン・ウナヒ(ジローナ)
ソフィアン・アムラバト(ベティス)
FW
ブラヒム・ディアス(レアル・マドリー)
アブデ・エザルズリ(ベティス)
ケムズダイン・タルビ(サンダーランド)
アユベ・アマイムニ(フランクフルト)
ジェシム・ヤシン(ストラスブール)
アユブ・エル・カービ(オリンピアコス)
スフィアン・ラヒミ(アルアイン)
カタールW杯で4位と躍進したチームは前回大会を経験しているFWアブデ・エザルズリ(ベティス)、DFアクラフ・ハキミ(パリSG)、DFナイフ・アゲルド(マルセイユ)、DFヌサイル・マズラウィ(マンチェスター・ユナイテッド)、GKヤシン・ブヌ(アルヒラル)、そして24年にスペインから代表変更したブラヒム・ディアス(レアル・マドリー)らを順当に選出した。
モロッコはグループCに入り、ブラジル、スコットランド、ハイチと対戦する。
▽GK
ヤシン・ブヌ(アルヒラル)
ムニル(ベルカンヌ)
アーメド・レダ・タグナウティ(AS FAR)
▽DF
ユセフ・ベランマリ(アルアハリ)
レドゥアン・ハルハル(メヘレン)
ザカリア・エル・ワディ(ゲンク)
アナス・サラー・エディン(PSV)
イサ・ディオプ(フルハム)
チャディ・リアド(クリスタル・パレス)
ヌセア・マズラウィ(マンチェスター・ユナイテッド)
ナイフ・アゲルド(マルセイユ)
アクラフ・ハキミ(パリSG)
MF
イスマエル・サイバリ(PSV)
アイウブ・ブアディ(リール)
サミル・エル・ムラベ(ストラスブール)
ビラル・エル・カンヌス(シュツットガルト)
ニール・エルアイナウイ(ローマ)
アゼディン・ウナヒ(ジローナ)
ソフィアン・アムラバト(ベティス)
FW
ブラヒム・ディアス(レアル・マドリー)
アブデ・エザルズリ(ベティス)
ケムズダイン・タルビ(サンダーランド)
アユベ・アマイムニ(フランクフルト)
ジェシム・ヤシン(ストラスブール)
アユブ・エル・カービ(オリンピアコス)
スフィアン・ラヒミ(アルアイン)