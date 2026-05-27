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「YOU投資チャンネル」が「【人気急上昇】392A(QTOP)が凄すぎる！NASDAQ100を凌駕する最強ETFの全貌 SpaceX・アンソロピック・OpenAIにも投資可能！【新NISA】」を公開した。最近人気を集めるETF「392A（愛称：QTOP）」の概要と、NASDAQ100を凌駕するパフォーマンスの秘密、そして未来のメガベンチャーをも取り込む圧倒的なポテンシャルについて解説している。



現在の株式市場は、一部の超巨大なテクノロジー企業が全体を牽引している状況にある。語り手のYOUは、この「美味しいところだけ」を詰め合わせたのがQTOPだと説明する。NASDAQ上場企業の中から時価総額トップ30社のみを厳選したこのETFは、信託報酬が年率0.44%程度とテーマ型としては良心的であり、新NISAの成長投資枠でも投資可能だ。



組入銘柄はNVIDIAやAppleなどの巨大IT企業が上位を占めるが、コストコやペプシコといった消費財・生活必需品セクターも含まれており、絶妙なバランスで構成されている。また、一部企業への極端な集中を防ぐため、1社の最大ウェイトを22.5%までとし、4.5%を超える企業の合計ウェイトを全体の48%以内に収めるといった独自のルールが組み込まれているのも特徴である。



YOUは人気のNASDAQ100指数との比較も行う。「下位70社をばっさりと切り捨てており、上位陣のウェイトを極限まで高めた超攻撃のフォーメーション」だとQTOPを表現。過去のデータでは上昇局面においてNASDAQ100を上回るリターンを記録しているが、その分ボラティリティも高く、下落相場では傷が深くなりやすい点には注意が必要だと警鐘を鳴らす。



さらに、QTOP最大のロマンとして、SpaceXやOpenAI、Anthropicといった未上場のメガベンチャーが将来上場した場合の恩恵を挙げる。上場後に時価総額が大きければ、四半期ごとのリバランスによって自動的に上位30社のリストに組み込まれるからだ。



「勝って時価総額が大きくなった企業が、自動的にこの30社のリストにランクインしてくる」とYOUが語るように、常にその時代の最強チームへ投資できるのがQTOPの最大の強みである。リターンとリスクの波を乗りこなすメンタルが求められるが、自身の投資方針と照らし合わせながら、新たな選択肢として検討してみてはいかがだろうか。