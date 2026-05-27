初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）はきょう２７日、後楽園ホールで昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんのメモリアル興行「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵ ＳＡＹＡＭＡ ＤＥＢＵＴ ５０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩ ＳＨＩＮＭＡ ＭＥＭＯＲＩＡＬ ｉｎ ＫＯＲＡＫＵＥＮ ＨＡＬＬ ー」を開催する。

大会には、４月に７７歳の喜寿を迎えた藤原喜明が参戦。喜寿記念試合で船木誠勝、石川雄規と組み郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成と対戦する。

藤原は団体の公式インタビューに応じ参戦にかける思いを明かした。

今大会の参戦を「俺の本格的な仕事はこれが最後かもしれない。今年いっぱいで終わっちゃうんだろうなって」と明かし「まぁ５０歳ぐらいから、『今日が最後』と思ってやってきたんだけど（笑）。でも、まだプロレス道を極めてないから。極めたいな、死ぬまでには。まぁ『リングで死ねたら本望』と言ったけど、警察が来たり救急車が来たり迷惑が掛かるから、家で死ぬのがいいかな」とほほ笑んだ。

これが最後の真意を「５０ぐらいからずっと思っていたんだけど（笑）、いよいよ最後かもしれない」と明かしたが一方で「『やり切った”と思ったらそれで終わりだ』ってゴッチさんも言っていたし、終点はまだまだ先よ」と明かした。

喜寿記念の６人タッグマッチに「みんないい選手ばっかりじゃない。あの性格の悪そうなアレ、村上はいいね」と村上に注目し「貴重なプロレスラーだよ。今のプロレスって随分変わっちゃってるもんな。その点、佐山は基本がしっかりしていたから何をやったっていいんだよ。やっぱり基本は大事。ゴッチさんだってそうだったよ。基本をしっかりやった上で基本を破る」と明かした。

さらに師匠のアントニオ猪木さんの存在を「神様であり、人生の師であり、ある面では反面教師でもあったり。やることがムチャクチャだから。北朝鮮の時だって、『藤原、ピョンヤンの空港近くに美味しい焼き肉屋があるから行こう』って言われて、『嫌です、美味しい焼肉屋なら東京にだってあります』って俺もハッキリ言うから（笑）。まぁ、いいところは真似できないけど、悪いところは簡単だから真似するんだよ、ダジャレとか（笑）。でも、いま考えると楽しかったな」と思いをはせた。

そしてファンへ「見に来る人たちは自由だから、好きに見てもらえればいい。“藤原衰えたな”でもいいし、“衰えた割にはやってるな”とか、“もう７７歳なのに結構元気だな。私も頑張らなければ”と思うのもいいし。好きに感じてくれればいい。金を使って遠くから来てくれた人に『つまらなかったな』って言わせたら俺の負けだし、『あぁ来てよかったな』と言われたら俺の勝ちです」とメッセージを贈った。

◆５・２７後楽園

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関根“シュレック”秀樹

▼セミファイナル スペシャル６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、里奈、キャサリン． ｖｓ ＭＩＲＡＩ、叶ミク、若菜きらり

▼藤原喜明 喜寿記念試合 ６人タッグマッチ ６０分１本勝負 アレクサンダー大塚３０周年記念試合

藤原喜明、船木誠勝、石川雄規 ｖｓ 郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、関本大介 ｖｓ 間下隼人、澤田敦士

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 日高郁人、岩崎永遠

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

ナイラ・ローズ、ナイトシェイド ｖｓ 桃野美桜、Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼シングルマッチ ２０分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 彩芽蒼空