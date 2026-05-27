オートクチュール刺繍、閉会式に3色展開！ ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」
記事ポイント2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式にルース・ネッガ、ローラ・ワンデル、イリス・ノブロックがディオールを着用して登場しましたルース・ネッガは花刺繍のオートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル、ローラ・ワンデルは刺繍入りブラックドレス、イリス・ノブロックはブルーの刺繍ドレスをそれぞれ纏いましたメイクアップにはディオール ビューティが採用されました
2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式に、3名の女優がディオールのドレスで登場しました。
それぞれが異なるカラーとデザインのルックで、映画祭最終夜のレッドカーペットを彩ります。
ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」
着用者：ルース・ネッガ／ローラ・ワンデル／イリス・ノブロック着用機会：カンヌ国際映画祭 閉会式（2026年5月23日）メイクアップ：ディオール ビューティお問合せ：クリスチャン ディオール TEL：0120-02-1947
カンヌ国際映画祭2026の閉会式において、女優3名がディオールを着用して登場しました。
ホワイト・ブラック・ブルーの3色がそれぞれ異なる刺繍とシルエットで表現され、映画祭のフィナーレを飾るルックが披露されます。
ルース・ネッガ - オートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル
ルース・ネッガが纏ったのは、花刺繍が全面に施されたディオール オートクチュールのホワイトビスチェ アンサンブルです。
ペプラムラインのシルエットとチョーカーを合わせたスタイリングで、レッドカーペットに登場します。
メイクアップはディオール ビューティが担当しています。
ローラ・ワンデル - 刺繍入りブラック Aラインドレス
ローラ・ワンデルは刺繍が施されたブラックの Aラインドレスを着用します。
背後にはホワイトのルース・ネッガも並び、ディオールを着用した2名がカンヌのレッドカーペット上に揃います。
イリス・ノブロック - ブルー刺繍 ロングコートドレス
イリス・ノブロックが着用したのは、ブルーをベースに黒ラメ刺繍トリムがあしらわれたロングコートドレスです。
ウエストにはリボンが配され、ダイヤモンドネックレスと合わせたスタイリングで登場します。
ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」の紹介でした。
よくある質問
Q. ルース・ネッガが着用したドレスのラインはどのようなものですか？
A. 花刺繍が施されたオートクチュールのホワイトビスチェ アンサンブルで、ペプラムシルエットのラインが採用されています。
Q. イリス・ノブロックのドレスにはどのような装飾が施されていますか？
A. ブルーのロングコートドレスに黒ラメ刺繍トリムがあしらわれ、ウエストリボンとダイヤモンドネックレスが合わせられています。
Q. ディオールへの問い合わせ先はどこですか？
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post オートクチュール刺繍、閉会式に3色展開！ ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」 appeared first on Dtimes.