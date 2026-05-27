オートクチュール刺繍、閉会式に3色展開！ ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」

記事ポイント 2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式にルース・ネッガ、ローラ・ワンデル、イリス・ノブロックがディオールを着用して登場しましたルース・ネッガは花刺繍のオートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル、ローラ・ワンデルは刺繍入りブラックドレス、イリス・ノブロックはブルーの刺繍ドレスをそれぞれ纏いましたメイクアップにはディオール ビューティが採用されました 2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式にルース・ネッガ、ローラ・ワンデル、イリス・ノブロックがディオールを着用して登場しましたルース・ネッガは花刺繍のオートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル、ローラ・ワンデルは刺繍入りブラックドレス、イリス・ノブロックはブルーの刺繍ドレスをそれぞれ纏いましたメイクアップにはディオール ビューティが採用されました

2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式に、3名の女優がディオールのドレスで登場しました。

それぞれが異なるカラーとデザインのルックで、映画祭最終夜のレッドカーペットを彩ります。

ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」





着用者：ルース・ネッガ／ローラ・ワンデル／イリス・ノブロック着用機会：カンヌ国際映画祭 閉会式（2026年5月23日）メイクアップ：ディオール ビューティお問合せ：クリスチャン ディオール TEL：0120-02-1947

カンヌ国際映画祭2026の閉会式において、女優3名がディオールを着用して登場しました。

ホワイト・ブラック・ブルーの3色がそれぞれ異なる刺繍とシルエットで表現され、映画祭のフィナーレを飾るルックが披露されます。

ルース・ネッガ - オートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル

ルース・ネッガが纏ったのは、花刺繍が全面に施されたディオール オートクチュールのホワイトビスチェ アンサンブルです。

ペプラムラインのシルエットとチョーカーを合わせたスタイリングで、レッドカーペットに登場します。

メイクアップはディオール ビューティが担当しています。

ローラ・ワンデル - 刺繍入りブラック Aラインドレス





ローラ・ワンデルは刺繍が施されたブラックの Aラインドレスを着用します。

背後にはホワイトのルース・ネッガも並び、ディオールを着用した2名がカンヌのレッドカーペット上に揃います。

イリス・ノブロック - ブルー刺繍 ロングコートドレス





イリス・ノブロックが着用したのは、ブルーをベースに黒ラメ刺繍トリムがあしらわれたロングコートドレスです。

ウエストにはリボンが配され、ダイヤモンドネックレスと合わせたスタイリングで登場します。

ディオール「カンヌ国際映画祭2026 クロージングセレモニー ルック」の紹介でした。

よくある質問

Q. ルース・ネッガが着用したドレスのラインはどのようなものですか？

A. 花刺繍が施されたオートクチュールのホワイトビスチェ アンサンブルで、ペプラムシルエットのラインが採用されています。

Q. イリス・ノブロックのドレスにはどのような装飾が施されていますか？

A. ブルーのロングコートドレスに黒ラメ刺繍トリムがあしらわれ、ウエストリボンとダイヤモンドネックレスが合わせられています。

Q. ディオールへの問い合わせ先はどこですか？

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