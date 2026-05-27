「妖怪学校の先生はじめました！」21巻が本日発売！ 大事件多発で大ピンチに!?特装版は描き下ろしマンガなど収録の小冊子付き
【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻】 5月27日 発売 価格：770円 【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻 小冊子付き特装版】 5月27日 発売 価格：1,470円
狐街で、体を乗っ取られた生徒たちを次々と奪還していく晴明＆暗。
(C)Mai Tanaka/SQUARE ENIX
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スクウェア・エニックスは、マンガ「妖怪学校の先生はじめました！」の21巻を5月27日に発売する。価格は770円。また同日には、小冊子付き特装版も1,470円で発売される。
「妖怪学校の先生はじめました！」21巻 小冊子付き特装版
本作は田中まい氏が「月刊Gファンタジー」で連載している妖怪コメディ。2024年から2025年にかけてTVアニメ化もされた。
21巻では体を乗っ取られた生徒たちを次々と奪還する晴明＆暗の前に、オサキに憑かれた佐野が立ちはだかる。オサキは佐野が神様だと気づき、疫病神の力でありとあらゆる天災を街に引き起こしていく。
また特装版の小冊子には、作者が本作の誕生秘話などを語ったQ＆Aや、描き下ろしマンガなどを収録。SNSに投稿されたイラストに加えて、単行本1～6巻発売時の書店特典イラスト＆先生コメントも掲載されている。
【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻あらすじ】
5/27発売の単行本21巻＆特装版の表紙が公開されました！☀️- 田中まい◎妖はじミュージアム開催決定！ (@tanamai78) May 1, 2026
通常版は晴明(はるあき)で特装版は晴明(せいめい)になります！🧡💜… https://t.co/3AJAqkYp0S
これは、私から貴方に捧げる最高の公演。
狐街で、体を乗っ取られた生徒たちを次々と奪還していく晴明＆暗。
そんな彼らの前に、オサキに憑かれた佐野が立ちはだかる！
オサキは佐野が神様だと気づき、
疫病神の力でありとあらゆる天災を街に引き起こしていくが……!?
「コメディなしの大事件多発で主人公が大ピンチ!?」な第二十一巻！
(C)Mai Tanaka/SQUARE ENIX