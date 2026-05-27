【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻】 5月27日 発売 価格：770円 【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻 小冊子付き特装版】 5月27日 発売 価格：1,470円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「妖怪学校の先生はじめました！」の21巻を5月27日に発売する。価格は770円。また同日には、小冊子付き特装版も1,470円で発売される。

「妖怪学校の先生はじめました！」21巻 小冊子付き特装版

本作は田中まい氏が「月刊Gファンタジー」で連載している妖怪コメディ。2024年から2025年にかけてTVアニメ化もされた。

21巻では体を乗っ取られた生徒たちを次々と奪還する晴明＆暗の前に、オサキに憑かれた佐野が立ちはだかる。オサキは佐野が神様だと気づき、疫病神の力でありとあらゆる天災を街に引き起こしていく。

また特装版の小冊子には、作者が本作の誕生秘話などを語ったQ＆Aや、描き下ろしマンガなどを収録。SNSに投稿されたイラストに加えて、単行本1～6巻発売時の書店特典イラスト＆先生コメントも掲載されている。

【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻あらすじ】

これは、私から貴方に捧げる最高の公演。

狐街で、体を乗っ取られた生徒たちを次々と奪還していく晴明＆暗。

そんな彼らの前に、オサキに憑かれた佐野が立ちはだかる！

オサキは佐野が神様だと気づき、

疫病神の力でありとあらゆる天災を街に引き起こしていくが……!?

「コメディなしの大事件多発で主人公が大ピンチ!?」な第二十一巻！

(C)Mai Tanaka/SQUARE ENIX

