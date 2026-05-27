集中できない…韓国の童顔美人ゴルファー、思わず目が奪われる“グラマラスさ”でファン魅了

日本でも人気の韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンが隠し切れない美貌でファンを虜にしている。

【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻ボディ

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。ひまわりの絵文字とともに「とても久しぶりのギャラリー」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、晴れ渡ったゴルフ場でさわやかな笑顔を見せるアン・ソヒョンが写っている。

黒の半袖Tシャツに白のタイトなパンツを組み合わせたコーディネートで、メリハリ感のあるスタイルの良さを惜しげもなく披露したアン・ソヒョン。目鼻立ちの整ったビジュアルも相まって、多くのファンの注目を集めていた。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの31歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。昨年11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。