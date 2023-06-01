【PS Store：5月のお買い得セール】 5月27日まで 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日23時59分まで。

本セールでは、「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」が50%オフ、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション」が30%オフ、「CODE VEIN II」が25%オフとなるなど、対象となる様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4ソフトが期間中、お買い得で提供される。なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認してほしい。

□「PS Store：5月のお買い得セール」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」

価格：6,380円→3,190円（50%オフ）

□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」のページ

「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション PS4 & PS5」

価格：11,440円→8,008円（30%オフ）

□PS Store「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション PS4 & PS5」のページ

「CODE VEIN II」

価格：8,910円→6,682円（25%オフ）

□PS Store「CODE VEIN II」のページ

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