【PS Store】PS5/PS4の「5月のお買い得セール」が本日5月27日まで。「FFXIV」コンプリートパックが50%オフ
【PS Store：5月のお買い得セール】 5月27日まで 開催
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日23時59分まで。
本セールでは、「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」が50%オフ、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション」が30%オフ、「CODE VEIN II」が25%オフとなるなど、対象となる様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4ソフトが期間中、お買い得で提供される。なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認してほしい。
□「PS Store：5月のお買い得セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」
価格：6,380円→3,190円（50%オフ）
□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」のページ
「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション PS4 & PS5」
価格：11,440円→8,008円（30%オフ）
□PS Store「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラックス・エディション PS4 & PS5」のページ
「CODE VEIN II」
価格：8,910円→6,682円（25%オフ）
□PS Store「CODE VEIN II」のページ
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