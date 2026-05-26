着せ替えることでイメージを一新！

ヤマハは“Neo Retro”シリーズの新たなラインナップとして、軽二輪モデル「XSR155 ABS」を2026年6月30日に発売します。

このモデルは、レトロなルックスと現代的な走行性能を両立させており、発売前から多くの注目が寄せられています。

【画像】イメージ激変！ 発売予定の「USインターカラー外装セット」を装着したヤマハ「XSR155」を 画像で見る（30枚以上）

ヤマハのXSRシリーズは、これまで国内で「XSR900」や「XSR700」、そして原付二種の「XSR125」が展開されてきました。

特に2023年に登場したXSR125は、その軽やかさと扱いやすさから、免許を取得したばかりの若者やセカンドバイクを探すユーザーの間で人気を集めました。

一方で、利用者からは「よりスポーティな走りを楽しみたい」「もう少し遠くまでツーリングしたい」といった要望も上がっていました。その声に応える形で、XSR125の手軽さを維持しつつ高速道路の走行も可能な軽二輪クラスとして、XSR155がラインナップに加わりました。

開発コンセプトは“「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”です。XSR155は、懐かしさを感じさせるオーセンティックな外観とその背景にある物語性を持ちながら、最新技術によってエキサイティングな走りを提供する“Neo Retro”の思想を継承しています。

デザインコンセプトには“XSR’s wanderust Bro”を掲げ、ライダーの自由な心を呼び覚ます「旅の相棒」となることを目指して設計されています。

外観はXSRシリーズに共通するシンプルでホリゾンタルなスタイルが特徴です。円形の灯火類や、タコメーターとスピードメーターを大きく表示する丸型LCDメーターが、レトロな雰囲気と先進性を両立させています。

また、ニーグリップしやすい形状の燃料タンクや、ライディングポジションの自由度が高いタックロールシート、本物の素材感にこだわったヘッドランプステーなどが、時代に流されない普遍的な品質を追求しています。

心臓部には、排気量155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FIエンジンを搭載しています。このエンジンは、低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えるVVA（可変バルブ）を備えており、全域にわたって優れたトルク特性と心地よい加速感を生み出します。

さらにアシスト＆スリッパークラッチの採用により、クラッチレバーの操作荷重が軽くなり、加減速時におけるスムーズなシフト操作に貢献します。

車体には剛性バランスに優れたデルタボックス型フレームを採用しました。

足回りにはインナーチューブ径37mmの倒立式フロントサスペンション、軽量なアルミ製リアアーム、リンク式モノクロスリアサスペンションを組み合わせることで、軽快で扱いやすいハンドリングを実現。フロントブレーキには267mmのディスクと2ポットキャリパーを備え、優れた制動力とコントロール性を確保しています。

137kgという軽量な車体に加え、シート高は810mmに設定されています。アップハンドルとスリムな車体がもたらすコンパクトなライディングポジションは、取り回しの良さや乗降性を高めており、ライダーは様々なシーンで自由な走行スタイルを楽しむことが可能です。

ボディカラーは3色展開です。柔和でファッショナブルな印象の「グリーニッシュグレーメタリック2（グリーン）」は、ハーフグロスのグリーンとマットダークグレーを組み合わせています。引き締まったスタイルを演出する「ライトブルーイッシュグレーメタリック9（シルバー）」は、トーンを抑えたボディ色とマットブラックが特徴です。

そして「ブラックメタリック12（ブラック）」は、往年のヤマハ車を彷彿とさせるグラフィックをあしらったオーセンティックなカラーリングとなっています。

これらのカラーに加え、ヤマハの純正アクセサリーを販売するワイズギアからは、2026年の春に開催されたモーターサイクルショーで展示されていた車両に装着されていた「USインターカラー外装セット」も発売予定。

同セットは1970年代にヤマハの米国法人「Yamaha International Corporation（YIC）」がレース活動で採用したカラーリングで、四角形を連続させた「スピードブロック」を取り入れた、非常に独特なラインで構成されています。装着すればラインナップされている3色とは趣の異なるスタイルを構築可能です。

また、モーターサイクルショーの展示車両は外装セットのほか、カスタムシート、アジャスタブルブレーキレバー／クラッチレバー、フェンダーレスキットなども装備することで、よりスポーティな印象へと変貌を遂げています。

なお、外装セットの発売時期や価格については現状、未発表となっています。

XSR155の国内における年間販売計画台数は4000台で価格（消費税込）は53万9000円です。

扱いやすさとスポーティな走りを両立したこの一台は、多くのライダーにとって最高の「旅の相棒」となることでしょう。