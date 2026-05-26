ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅にまつわる悩みを打ち明けた。

トークテーマは「住まいのトラブル110番。高梨は海外を転戦するという競技の性質上、家を空けることが多いという。「長期で家を空けることが多いので、大掃除してから出て行く」。日本にいる期間は「だいたい日本に2カ月いるかどうか」と打ち明け、スタジオのどよめきを誘った。

それでも、日本に部屋を持っておく理由があるという。「帰ってきた時、荷物を置いておいて、入れ替えをする場所が欲しくて、一応持っている」と説明。大掃除をして自宅を出発するが、帰国するとがっかりな気持ちになるという。「2、3カ月後くらいに帰ってきて、トイレとか黒ずんで…。使わないから（水あかで）黒くなっちゃって、大掃除から始めるので。掃除に始まり、掃除に終わって、毎日掃除で」と苦笑いした。

高梨の悩みに、タレントのヒロミは「おじさん、やってやろうか？きれいに。やってあげるよ。掃除、得意なのよ」、MC明石家さんまも「住んでやろうか？」と申し出た。2人のむちゃな提案にも、高梨は「住まないと傷むって言いますもんね…」と真剣に悩んでいる様子だった。

自宅の様子も公開した。「生活感、何もないですよね」。木目調のテーブルにいす、おしゃれな照明とシンプルなもので、「絵を飾りたいんですけど、そこまで気が回らない」とも打ち明けていた。