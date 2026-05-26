9月開幕「第一回 前橋国際芸術祭 2026」全アーティスト・プログラム発表｜マルタン・マルジェラの展示も

前橋国際芸術祭2026実⾏委員会は、2026年9月19日（土）から12月20日（日）までの80日間、群馬県前橋市の中心市街地を舞台に開催する「第⼀回 前橋国際芸術祭 2026」について、アーティスト・プログラムの全容を発表した。

本芸術祭は、2016年に前橋市が策定したまちづくりビジョン〈めぶく。〉を起点に、民間主導で進められてきた都市再生のプロセスと呼応しながら、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描き出す国際芸術祭。第1回の開催テーマは「めぶく。Where good things grow.」で、現代アートにとどまらず、建築・音楽・詩・演劇・食など、多彩な領域から70組のアーティストが参加し、地元・前橋のクリエイターと連携する20以上のプログラムを実施する。

展示会場は、市立現代美術館〈アーツ前橋〉をメインに、建築家・藤本壮介が設計を手がけた〈白井屋ホテル〉、平田晃久による〈まえばしガレリア〉、ホテル、ギャラリー、店舗、空きビル、アーケード商店街など20カ所以上。約500メートル四方のエリアに集まる現代建築群とアート作品を徒歩で巡る、ウォーカブルな芸術体験を創出する。

参加アーティストには、マルタン・マルジェラも名を連ねる。この春、東京・九段ハウス、京都・タカ・イシイの2会場を巡ったマルジェラの展覧会が再編成され、前橋国際芸術祭2026に登場。2008年にファッション界を退き、アーティストへ転身したマルジェラは、人間の身体や痕跡、時間、不在といったテーマを軸に表現活動を続けており、前橋ではコラージュ、絵画、ドローイング、大型彫刻、アッサンブラージュ、映像作品など多様な作品が展示される。

マルタン・マルジェラ【アーツ前橋・まえばしガレリア】

このほか、川俣正による《Tree Hut Project》、第61回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展にも選出されたアレクサ・クミコ・ハタナカの滞在制作、蜷川実花 with EiMによる新作など、多彩なプロジェクトも展開される。

川俣正《Tree Hut Project》【東和銀行本店併設「憩いの広場」】

アレクサ・クミコ・ハタナカ【アーツ前橋】／Photo by Marco Pavan

蜷川実花 with EiM 【ハウゼビル】

また、音楽・演劇・ガストロノミー・マーケットなど、街なかを舞台にしたプログラムも実施。9月19日（土）から21日（月・祝）には、ジム・オルーク、カール・ストーン、クリストフ・シャルルらが出演するオープニングライブを開催。

さらに、藤田貴大、原田郁子、青柳いづみによるリーディングライブ『koe oto note』、美食評論家・浜田岳文らによるガストロノミープロジェクト《Food as Art？》なども予定されている。

チケットは5月26日（火）正午より販売開始。詳細は公式サイトにて確認できる。

【開催概要】

名称：第一回 前橋国際芸術祭 2026テーマ：「めぶく。Where good things grow.」会期：2026年9月19日（土）〜12月20日（日）会場：アーツ前橋、まえばしガレリア、白井屋ホテル、前橋市中心市街地エリアWEBサイト：https://maebashi-biennale.com/

【チケット】パスポートチケット一般3,000円（税込）/ 学生2,000円（税込）/ 一般（前橋市民）3,000円（税込）(パスポートチケット「一般（前橋市民）」について）前橋市⺠でめぶくPayの利用者には、後⽇めぶくポイントで1000ptを還元（ArtStickerでのご購入または当⽇券のみ）。ArtSticker購入者には詳細をチケット購入時に登録されたメールアドレス宛に後⽇案内される。

●オンライン購入 販売期間：5⽉26⽇12:00~12⽉20⽇17:00ArtSticker、JRE MALLチケットにて購入：オフィシャルWEBサイトよりリンク https://maebashi-biennale.com/

●当日券 アーツ前橋総合カウンターにて販売販売期間：9⽉19⽇~12⽉20⽇（休館⽇を除く）