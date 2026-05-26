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YouTubeチャンネル「けーちゃま3世代ファミリー in LA」が、「『結婚は無理』と言った彼。あれから2年後に会ったら驚きの姿に…」と題した動画を公開しました。



大学生だった娘の妊娠が発覚したのは、なんと妊娠9ヶ月（32週）。父親のA君は当初、「結婚は無理」と話し、出産にも来ませんでした。ところが2年後――家族も想像しなかった変化が訪れます。



動画では、ブルくんが生後5ヶ月の頃からA君の意識が変化していく様子が描かれています。キャリーさんの誕生日には、A君の提案で初めて親子3人でのお祝いが実現しました。その後、大学の春休みには友人との旅行をキャンセルし、A君が1週間つきっきりでブルくんのお世話を経験。「『手伝う』ではなく、『育てる』ということ」の重さを実感し、父親としての自覚を強めていきました。



5月の大学の卒業式では、大きな変化が見られました。以前は子どもがいることを周囲に隠していたというA君ですが、2万人以上の参列者が見守る中、ブルくんを抱いて堂々と卒業証書を受け取りました。式後には「就職が決まったら、一緒に住まないか？」とキャリーさんに提案し、キャリーさんも「イエス」と答えます。



その後、A君は50社以上に応募する厳しい就職活動を経て、テキサス州での仕事をつかみ取ります。秋にはブルくんがヘルニアによる緊急手術で入院するという試練もありましたが、A君はテキサスから駆けつけました。そして12月下旬、ついに親子3人でのテキサス生活がスタート。テキサスの新居でA君を出迎えるブルくんの嬉しそうな笑顔が収められています。



まだ結婚という形は取っていないものの、3人にとって一番合う形で暮らしていく道を選んだキャリーさんとA君。“普通”の家族の形ではなくても、自分たちらしい幸せを模索する3人の姿に、「涙が出た」「人は変われるんだと思った」と反響が寄せられています。