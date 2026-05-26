開催：2026.5.26

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 2 - 9 [マリナーズ]

MLBの試合が26日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

3回表、3番 ジョシュア・ネーラー 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 ATH 0-1 SEA、4番 ランディ・アロザレーナ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 ATH 0-2 SEA、5番 ルーカス・レイリー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-4 SEA、7番 ドミニク・カンゾーン 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 ATH 0-6 SEA

4回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 初球を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 ATH 0-7 SEA

8回裏、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-7 SEA

9回表、4番 ランディ・アロザレーナ 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 ATH 1-9 SEA

9回裏、7番 ジェフ・マクニール 5球目を打ってファーストゴロ 3-3のダブルプレイでアスレチックス得点 ATH 2-9 SEA

試合は2対9でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライス・ミラーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで5勝2敗0S。

ここまでアスレチックスは27勝27敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方マリナーズは26勝29敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 13:34:20 更新