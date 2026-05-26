kemio、祖母・かずこさんと雑誌“初共演” 貴重なインタビューも実現
クリエイター・モデルのkemioと祖母・かずこさんが、雑誌で初共演を果たした。2人は、PLAZAが創業60周年を記念して創刊するライフモチベートメディア『ププレス』の創刊号で表紙と巻頭を飾る。
【誌面カット】おしゃれ！シャツにネクタイをしかっちりスタイルの工藤大輝
『ププレス』は、PLAZAが展開する創業60周年アニバーサリーキャンペーン「好きって、あなただ。」の一環として誕生した新メディア。“好き”をテーマに、タレントや文化人、クリエイター、PLAZA利用者やスタッフまで、さまざまな人々の価値観やこだわりを発信していく。創刊号は5月29日から、PLAZA対象店舗でフリーマガジンとして配布される。
巻頭インタビューでは、自分らしさを貫き続けるkemioの美学や原点、そしてその歩みを見守ってきたかずこさんの思いに迫る。親しい関係だからこそ実現した対話を通じて、2人のこれまでの道のりや“好き”を大切にする姿勢が描かれている。
誌面にはそのほか、シンガー・ソングライターのChara、Da-iCE・工藤大輝、芸人・作家の又吉直樹らも登場。コスメ、お菓子、ファッション、キャラクターの4ジャンルに深い愛情を持つ人々が語る「偏愛関係」企画など、多彩なコンテンツを展開する。
フリーマガジンとして配布される創刊号に加え、一部コンテンツはWEBでも公開予定。
【誌面カット】おしゃれ！シャツにネクタイをしかっちりスタイルの工藤大輝
『ププレス』は、PLAZAが展開する創業60周年アニバーサリーキャンペーン「好きって、あなただ。」の一環として誕生した新メディア。“好き”をテーマに、タレントや文化人、クリエイター、PLAZA利用者やスタッフまで、さまざまな人々の価値観やこだわりを発信していく。創刊号は5月29日から、PLAZA対象店舗でフリーマガジンとして配布される。
誌面にはそのほか、シンガー・ソングライターのChara、Da-iCE・工藤大輝、芸人・作家の又吉直樹らも登場。コスメ、お菓子、ファッション、キャラクターの4ジャンルに深い愛情を持つ人々が語る「偏愛関係」企画など、多彩なコンテンツを展開する。
フリーマガジンとして配布される創刊号に加え、一部コンテンツはWEBでも公開予定。