俳優の小芝風花が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿では、小芝が襟元の刺繍が印象的なfurutaの2026年春夏コレクションドレスにゴールドのバングルをあわせた爽やかな装いで、笑顔を見せている。今回、東京国立近代美術館で6月16日から9月13日まで開催される企画展「杉本博司 絶滅写真」にて音声ガイドナビゲイターになったことを告知する小芝。もう一枚の写真では、録音室でセリフを収録する姿も披露されている。

キャプションでは「『絶滅』というキーワードと、杉本さんの写真の捉え方や表現の仕方を見て、色々考える時間を頂きました。私も実際の作品を見るのが楽しみです」と、音声ガイドに込めた想いと、企画展への期待を明かした。

小芝は2022年に開催された特別展「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」でも音声ガイドを担当。また、ラジオパーソナリティ役を務めた主演ドラマ『波よ聞いてくれ』（テレビ朝日系）を想起する者も多く、コメント欄では、「フェルメール展もすごく良かった！」「『波よ聞いてくれ』を思い出す！」「小芝ちゃんの声は聞き心地が良いから楽しみ」と、ファンからの応援の声が多く募った。

（文＝リアルサウンド映画部）