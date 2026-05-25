桃井かおり、夫に作った“流し卵のお雑煮”披露「心にも体にも優しい」「具だくさんで体が温まる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月24日、自身のInstagramを更新。手作りのお雑煮を披露した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「色合いが綺麗」夫に作った鶏肉・レタス・流し卵のお雑煮
桃井は「サッカー観戦中の旦那様に出前」とつづり、自宅での料理の写真を投稿。「鶏肉、レタス、春菊、流し卵のお雑煮」と説明を添え、いろいろな具材が入った彩りの美しい雑煮を披露している。
この投稿に、ファンからは「心にも体にも優しい」「色合いが綺麗」「めちゃくちゃ美味しそう」「具だくさんで体が温まる」「旦那様への出前エピソードにほっこりする」「真似して作ってみたい」などという反響が寄せられている。
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【写真】LA在住の75歳有名女優「色合いが綺麗」夫に作った鶏肉・レタス・流し卵のお雑煮
◆桃井かおり、サッカー観戦中の夫へ作ったお雑煮を公開
桃井は「サッカー観戦中の旦那様に出前」とつづり、自宅での料理の写真を投稿。「鶏肉、レタス、春菊、流し卵のお雑煮」と説明を添え、いろいろな具材が入った彩りの美しい雑煮を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「心にも体にも優しい」「色合いが綺麗」「めちゃくちゃ美味しそう」「具だくさんで体が温まる」「旦那様への出前エピソードにほっこりする」「真似して作ってみたい」などという反響が寄せられている。
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