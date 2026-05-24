沢尻エリカ、ハマっている“強烈趣味”告白「痛いを通り越して訳わかんないくらい…」
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の沢尻エリカが、5月23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分〜）に出演。最近ハマった“強烈な趣味”を明かした。
【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿
この日、脳科学者の中野信子氏は沢尻と神社に行く仲だと告白。中野氏は「私とエリカちゃんは実は神社巡りをする仲でして」と話し、なぜ神社巡りをする仲になったのかについて「最近エリカちゃんがハマったっていう強烈な趣味を聞いた」と明かした。
その趣味とは「真冬の滝行」で、共演者のSnow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・ハライチの澤部佑は「えー！」と驚きのリアクション。沢尻は「初めてやったのがちょうど1年前の1月。京都にせっかく行くから『その周辺で何かできることないかな？』と探していた」と振り返り、その時に目に止まったのが滝行だったという。
朝の9時から1人で滝行に行った沢尻。「私、本名が沢尻エリカなんで（指導者が沢尻の名前を確認すると）『本物だ』みたいな」と滝行の直前でのやり取りを回想。そして、滝行について「すごい強烈すぎちゃって。痛いを通り越して訳わかんないくらい。すごい体験すぎちゃって。陽の光に触れた瞬間に包まれる感」と体験談を語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆沢尻エリカ、真冬の滝行にハマる
この日、脳科学者の中野信子氏は沢尻と神社に行く仲だと告白。中野氏は「私とエリカちゃんは実は神社巡りをする仲でして」と話し、なぜ神社巡りをする仲になったのかについて「最近エリカちゃんがハマったっていう強烈な趣味を聞いた」と明かした。
◆沢尻エリカ、サラリと本名を告白
朝の9時から1人で滝行に行った沢尻。「私、本名が沢尻エリカなんで（指導者が沢尻の名前を確認すると）『本物だ』みたいな」と滝行の直前でのやり取りを回想。そして、滝行について「すごい強烈すぎちゃって。痛いを通り越して訳わかんないくらい。すごい体験すぎちゃって。陽の光に触れた瞬間に包まれる感」と体験談を語っていた。（modelpress編集部）
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