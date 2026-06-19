複雑なテクニックは必要なし。「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。デニムを味方に「カラージャケット」パステルカラーをジャケットで新調。なかでも赤同様にデニムと相愛な、ミルキーなピンクで品よく、甘く、軽やかに、王道を今に変えていく。ガーリーな色も幼く転ばない「ハンサムなパステル」デニムパンツ／HER.ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店）